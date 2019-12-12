Haberler » Spor » Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi 'Millilerden asker selamı' oldu - Spor

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

12.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:58Teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tercihi
Yılport Samsun 'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Sağlam, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.
Kırmızı-beyazlı teknik adam, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'un incisi" ve spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafına oy verdi.
Yarışmaya katılan fotoğrafların her birinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyleyen Sağlam, 3 kategoride en iyi fotoğrafı seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Anadolu Ajansı, Samsunspor, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

17:11 3. Lig'de Kayseri derbisi - Spor
17:11 Gençlerbirliği haftayı dinlenerek geçirecek - Spor
17:11 Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçına hazır - Spor
17:06 Milli eskrimciler 13-15 Aralık tarihlerinde 6 ülkede boy gösterecek - Spor
17:02 UEFA'dan asker selamı kararı! Milli Takıma ceza yok... - Spor
16:24 UEFA, asker selamı nedeniyle Türkiye'ye ceza vermeyecek - Spor
16:03 Emenike Türkiye'ye geri döneceğini açıkladı - Spor
15:37 Beşiktaş'tan açıklama: Harcama limitinin artması için talebimiz olmadı - Spor
15:03 Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim - Spor
14:20 Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi Eskişehirspor'a getirmeyin - Spor
12.12.2019 17:19:06