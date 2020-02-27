Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, lise öğrencileriyle buluştu

Kavak
Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencileri, "Öğrencileri Geliştirme Projesi" kapsamında rol modellerle buluşturuluyor.
Proje kapsamında liseyi ziyaret eden Samsunspor
Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi.
Sağlam, futbol hayatı ve futbol kültürü hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Sağlam'a Kaymakam İbrahim Engin Şenay tarafından plaket verildi.
Sağlam da Şenay'a Samsunspor atkısı hediye etti.
Kavak Rıdvan Çelikel Fen Lisesi Müdürü Cumhur Tosun, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla alanında başarılı ve topluma rol model olan isimleri öğrencilerle buluşturduklarını söyledi.
Samsunspor Divan Kurulu Başkanı Sadi Subaşı da öğrencilere derslerini ihmal etmemeleri konusunda tavsiyede bulunarak, eğitim öğretim yılı sonunda sınıf birincilerine Sağlam'ın formasının verileceğini kaydetti.
Programa İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Karaköse, İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.