Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam: "Yılport Samsunspor izleyenlere keyif verecek"

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor 'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Yılport Samsunspor, izleyene keyif veren, her karşılaşmada maçın son anına kadar kaliteli oyun ortaya koyan, fiziksel olarak da oyundan hiç düşmeyen güzel bir takım olacak." dedi.Sağlam, yaptığı açıklamada, ligin ikinci devresi için hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüklerini belirtti.Yoğun bir antrenman dönemi geçirdiklerini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:"İlk etaptaki amacımız, ikinci yarıda bu zorlu yolculukta bizi fiziksel olarak ayakta tutabilecek, bizi başarıya ulaştıracak fiziksel kaliteyi takımımıza kazandırma adına çalışmalar yapmak. İkinci bölüm çalışmalarımızda da sistemimiz, futbol anlayışımız, özellikle yeni katılan ve katılacak arkadaşlarımızın takıma adaptasyonu ile alakalı olacak. Yılport Samsunspor, izleyene keyif veren, her karşılaşmada maçın son anına kadar kaliteli oyun ortaya koyan, fiziksel olarak da oyundan hiç düşmeyen güzel bir takım olacak."Sağlam, yeni transferleri İbrahim Halil Çolak ve Recep Burak Yılmaz'ın takıma güç kattığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Onların takıma adaptasyonuyla alakalı hep beraber yoğun çaba sarf ediyoruz. Bundan sonraki süreçle ilgili mutlaka taraftarlarımızda merak ediyordur. 2 oyuncuyu daha kadromuza katarak ara transfer dönemini noktalayacağız. 2 oyuncu kardeşimizin de takımımıza direkt katkı sağlayabilecek, hem kişilikleri karakterleriyle Samsunspor camiasına ve bizim ortamımıza çok kısa sürede uyum sağlayacağını hem de futbolculuk kaliteleriyle bize değer katacaklarını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yolun sonunda bu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandırıp 1. Lig'e çıkacağız. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Tabii karşımızda güçlü rakipler, arkamızdan gelenler olacak. Manisa Futbol Kulübü ile zorlu bir mücadelenin içinde olacağız. Onlar da güçlü, koydukları hedef doğrultusunda mücadele ediyor. Bu kıyasıya mücadelenin sonunda inşallah mutlu sona ulaşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."