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Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

26.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:30 Teknik Direktör Fatih Terim'e hakaret eden spor yazarına dava
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen yazarı Turgay Demir'e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir'e dava açıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir'in 2 Mayıs 2019'da Fatih Terim'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, Terim'in de şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüpheli Turgay Demir'in iddianamede yer alan ifadesinde, cep telefonundaki 'Siri' adlı uygulamayı kullanarak tweet attığı ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını iddia etti. Şüpheli Demir, 'Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip' dediğini ancak uygulamanın 'p. bitmiş maçla' olarak yazdığını belirtti.

İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi.

Şüpheli Turgay Demir'in 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi. - İSTANBUL

Turgay Demir, Fatih Terim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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