Menü
Haberler ›› Spor ››Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu: 'VAR Hakemleri Kendini Maçın Hakemi Olarak Görebiliyor.' - Spor

Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu: "VAR Hakemleri Kendini Maçın Hakemi Olarak Görebiliyor."

Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam iyi bir maç oynadıklarını, önde götürdükleri maçta son dakikada puan kaybetmelerini üzüldüklerini belirtti. Maçın hakemleriyle ilgili yorum yapan Hamzaoğlu, "Bizi daha çok hakemlerin kararları üzdü" dedi.

12.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:00
Gençlerbirliği teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor maçı ile ilgili basına açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam iyi bir maç oynadıklarını, önde götürdükleri maçta son dakikada puan kaybetmelerini üzüldüklerini belirtti. Maçın hakemleriyle ilgili yorum yapan Hamzaoğlu, "Bizi daha çok hakemlerin kararları üzdü" dedi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu:

Kaynak: Dugout

Etiketler : Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi Spor
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Spor
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi Spor
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Spor
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Spor
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada Spor
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı Spor
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı