25.06.2019 16:59
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Teknik Direktör Hasan Sermet: "Ben de, Muğla da başarıya açız"

Teknik Direktör Hasan Sermet: "Ben de, Muğla da başarıya açız"

Muğlaspor, yeni Teknik Direktörü Hasan Sermet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Muğlaspor, yeni Teknik Direktörü Hasan Sermet ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Törene Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz,

Teknik Direktör Hasan Sermet ve Muğlaspor yöneticileri katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Hasan Sermet konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Biz ilk olarak Abdullah ile diyalog kurduk. Başka görüştüğümüz takımlarda vardı fakat Muğla ile ilgili biz şunu biliyorduk. Muğla'nın bir spor kenti olduğunu, Muğla'da futbolun çok sevildiğini biliyorduk. Sonuçta bir şehir takımı. Biz de burada olmak istedik. Görüşmek için geldik ve bizi sağolsunlar çok güzel karşıladılar. Yönetimle elektriğimiz tuttu açıkçası. Sonrasında iki taraflı süre istedik ve bu süre içerisinde tekrar görüştük ve anlaştık. Buraya gelmemdeki amaç başarılı olmak. Muğla'nın istediği bir başarı var. Geçmiş dönemlerde sıkıntılı süreçler yaşadı Muğlaspor. Başarıya aç bir şehir. Biz de başarıya açız. Bu konuda örtüşüyoruz. İnşallah bunu aldığımız başarılar ile herkese göstereceğiz" dedi. - MUĞLA
Kaynak: İHA
Muğla , Spor

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