Teknik Direktör Hüseyin Çimşir: "Burası Dikensiz Gül Bahçesi Değil"
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi.
13.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:00
Trabzonspor teknik direktörü Hüseyin Çimşir, deplasmanda kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası basın toplantısı düzenledi. YeniMalatya Stadyumu'nda oynanan ve Trabzonspor'un 3-1 kazandığı maçın ardından konuşan Hüseyin Çimşir "Burası dikensiz gül bahçesi değil, saha içinde ve dışında mücadele veriyoruz" dedi.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Ersun Yanal, Trabzonspor, Malatya, Spor
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