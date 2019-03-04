<p>Öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni hocasını buldu. Erzurumspor, tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu ile el sıkıştı. </p><p>Mavi-beyazlı takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kulübümüz Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun.' ifadelerine yer verildi. </p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/04/teknik-direktor-mehmet-ozdilek-ile-yollarini-11802752_6775_m.jpg' title='Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile Yollarını Ayıran BB Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile Anlaştı'></figure></div><h3>EN SON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI </h3><p>Hamzaoğlu son olarak 2017-2018 sezonunda Antalyaspor'u çalıştırmıştı</p>