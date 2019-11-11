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Teknik Direktör Şengün: "Maçı alma arzumuz çok iyiydi"

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'da, Burdur Bucak Oğuzhanspor yerel derbisinden galibiyetle ayrılmanın sevinci yaşanıyor.

11.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:57Teknik Direktör Şengün:
Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden 32 Spor'da, Burdur Oğuzhanspor yerel derbisinden galibiyetle ayrılmanın sevinci yaşanıyor.

Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Hasan Şengün, Bucak Belediye Oğuzhanspor'la oynadıkları yerel derbi galibiyetini değerlendirdi.

'Dobi Hasan' lakaplı Isparta 32 Spor, Konya Ereğlispor maçının ardından zorlu Bucak Belediye Oğuzhanspor deplasmanından da galibiyetle döndüklerini ifade etti.

Artık galibiyetler serisi başlattıklarını ve puan kaybı yaşamak istemediklerini söyleyen Teknik Patron Şengün, "Saha şartlarına rağmen takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Maçı alma arzumuz çok iyiydi. Takım savunması, saha içinde bütünlüğümüz güzeldi. Yan toplar hariç sıfır rakibe pozisyon vermedik. Ancak, futbol adına ve topun bizde daha çok kalması adına çalışmamız gerekiyor. 90 dakika sabırla mücadele eden futbolcularımı kutluyorum. Daha iyi olacağız" dedi.

"Seyirci bizim parçamız, 12.Adam desteği çok önemli"

32 Gençlik Taraftar Grubu'na ve sporseverlere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Şengün, "Seyirci bizim parçamız. 12. Adam desteği çok önemli. Takımın kendine olan güveniyle bütünleşmeler daha iyi olacak. Bu destekler olumlu yansıyor. Bu yansımanın sonucunda başarı gelecektir. Deplasman fobisini yendik, mutluyuz. Artık seri galibiyetlere ihtiyacımız var. Kepez Belediyespor ile içeride oynayacağımız maçta tüm sporseverleri de maça davet ediyorum" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta, Bucak, Spor

Kaynak: İHA

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