20 Mart 2019, 19:59
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Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık

Teknik Direktör Yılmaz Vural, Süper Ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir şampiyon oldu bence." dedi.

Türk futbolunun renkli ve tecrübeli teknik adamlarından Yılmaz Vural, sezon sonunda ipi göğüsleyecek takımı açıkladı. Vural, "Aslında futbolda net konuşmak olmaz, sonuçta top yuvarlaktır. Ama artık top kare. Medipol Başakşehir, şampiyon oldu bence. Borç yok, alternatif kadro var, güçlü oyuncular var, doğru yönetiliyorlar, iyi bir planlamaları var." dedi.

"BÜYÜKLER KÜÇÜK TAKIM OLMA YOLUNDA İLERLİYOR"

Vural, "Büyük takımların her birinde 2.5 milyar TL borç var. Demek ki büyük takım olmak sadece tarihiyle olmuyor. 100 senelik kulüp olmak önemli değil. Büyük takımlar yanlış yönetiliyorlar. 100 yıllık mazileri var, büyüklükleri var ama artık küçük kulüp durumuna düşüyorlar. Gidişat iyi değil." diye konuştu.

(Totemle)

Başakşehir, Yılmaz Vural, Spor



YORUMLAR (20)
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİM: HOCA MANİDAR BİR SÖYLEMDE BULUNMUŞ. TOP YUVARLAKTI AMA ARTIK KARE DERKEN, SİYASETİN FUTBOLUN İLİKLERİNE KADAR İŞLEDİĞİNİ VE ÇARKLARIN VE DÜZENİN NASIL İŞLEDİĞİNİ ÜSTÜ KAPALI ANLATMAYA ÇALIŞMIŞ
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CİMBOM GALATASARAY PENDİK DUMLUPINAR: her gitdiğin takımı küme düşürdün çok bildiğin için şimdide yalakalığamı başladın başakşehir şampiyon olmasa etek giydirirler sana galatasarayla uğraşmayan sen kalmıştın çapsız
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GSLİİİ: Siyasetden anlamayanlar Ak partiye saldirir..futboldan anlamayanlar basaksehire saldirir..ulan adamlar 13 gol yemis hala diyo ki kayiriliyorr..gucun yetiyosa atsana kardesimm golleri..zihniyet zihniyet...degismez kirk yil gecsede degismez..
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HAMSİİYİYİCİ: bilmiyoduk ögrettigin için sagol
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HAKAN: Akp iktidardan dustugu an basaksehir kumeye duser o sene.
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