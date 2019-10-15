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Teknik ekibe budama eğitimi verildi

Düzce Belediyesi kurum çalışmalarında verimliliğin artması amacıyla teorik ve pratik olmak üzere kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

15.10.2019 17:56Teknik ekibe budama eğitimi verildi
Düzce Belediyesi kurum çalışmalarında verimliliğin artması amacıyla teorik ve pratik olmak üzere kurum içi eğitimlerine devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün her fırsatta dile getirdiği personelin bilGi ve donanım açısından geliştirilmesi amacıyla kurum içi eğitim çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne seminer düzenlendi. İstanbul'dan gelen teknik ekibin iki seans şeklinde düzenlediği eğitimin ilk kısmında Kültür Merkezinde bitki türleri ve bakım şekilleri konusunda bilgiler aktarıldı. Burada müdürlüğe bağlı personele bilgiler aktaran uzmanlar teorik eğitimin ardından aktardıkları bilgileri uygulamalı olarak sahada da gösterdi. Eğitimler sayesinde kent merkezinde bulunan yeşil alanların sağlıklı şekilde büyümesi ve korunması sağlanırken kış ayları öncesinde ağaçların budama çalışmaları da bu eğitimlerde aktarılan bilgilere göre yapılacak. Belediye tarafından yapılan hizmetlerde kalite ve verimin artması amacıyla yapılan eğitim çalışmalarının diğer müdürlük personellerine de düzenleneceği yapılan açıklamalar arasında yer aldı. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Faruk Özlü, İstanbul, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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