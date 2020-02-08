Haberler » 3. Sayfa » Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor - Haberler

Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor.

08.02.2020 09:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:02Teknik ekip çığ bölgesine gidiyor
'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasında kayıp itfaiye erini bulmak için teknik ekip yeniden bölgeye gidiyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, dün gece olumsuz hava şartları gerekçesiyle kapatılan yollardan Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere ve Kurubaş Geçidi'nin ulaşıma açıldığı belirtilerek, "Van-Çatak- yolu hala kapalı. Bahçesaray yolunun Hizan üzerindeki ulaşımı da şu an kapalı durumda. Ancak çığ nedeniyle ilimizde bulunan teknik heyet, bölgeye ulaşmak için yola çıktı. Bölgeye ulaştıktan sonra inceleme yapılacak. Uygun görülürse kurtarma çalışması başlayacak" denildi. - VAN

Bahçesaray, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
09:07  Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi konusu nedir? Şrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi oyuncuları
09:06  Eşek nasıl yazılır? TDK'ya göre eşek mi, eşşek mi? Eşşek ne demek?
08:50  Görevimiz Tehlike 4 filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike 4 oyuncuları ve Görevimiz Tehlike 4 özeti!
08:50  Cem Karaca kimdir? Cem Karaca nereli, neden öldü?
8.02.2020 11:10:44