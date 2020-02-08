Teknik heyetin incelemesinden sonra arama çalışmalarına başlanacak

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, çığ altında kalan itfaiye personeli halen bulunamazken, bugünkü arama kurtarma çalışmalarına ise teknik heyetin bölgede yapacağı incelemelerin ardından karar verilecek. Öte yandan, bölgede dün gece etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 278 mahalle ve 272 mezranın yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi yakınlarında, 4 gün önce saat 17.00 sıralarında, bir minibüs çığ altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AFAD, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmayla, minibüse saat 21.00 sıralarında ulaşıldı. Minibüste 5 kişinin cansız bedeni bulunurken, 7 kişi ise sağ olarak kurtarıldı. Çığ altında kaldığı değerlendirilen 2 kişinin kurtarılması için ekiplerin sürdürdüğü çalışmalar sırasında ikinci çığ faciası yaşandı. Yaşanan ikinci çığda ise 11'i asker, 9'u güvenlik korucusu, 2'si itfaiye personeli olmak üzere 36 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle her iki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

İTFAİYECİ ARANIYOR

Dün bölgeye giden teknik heyetin incelemesinin ardından kısa süreli bir arama çalışması yapıldı. Ancak bölgedeki olumsuz hava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalara ara verildi. Dün gece saat 22.00 sıralarında da olumsuz kava koşulları ve çığ tehlikesi nedeniyle Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi, Van- Hakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi ile Van-Çatak Karayolu ulaşıma kapatıldı. Kar yağışının durması ve yolların temizlenmesinden sonra Van-Gürpınar Karayolu Kurubaş Geçidi ve Van-Hakkari Karayolu'nun Güzeldere mevkisi yeniden ulaşıma açıldı. Van-Çatak, Bahçesaray yolu ise halen kapalı. Çığ bölgesinde yapılacak arama kurtarma çalışmaları için de teknik heyetin bölgeye gönderildiği belirtildi. Bugünkü arama kurtarma çalışmalarına da heyetin bölgedeki incelemelerinden sonra karar verilecek.

YOLLAR KAPANDI

Bölgede dün akşam ve gece boyunca da kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van ve bağlı ilçelerinde 278 mahalle ve 272 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için de yoğun bir çalışma yürütülüyor.