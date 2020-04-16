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Teknik liseliler solunum cihazı üretti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

16.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:00
Teknik liseliler solunum cihazı üretti
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), korona virüs önlemleri kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.
MEB, korona virüs pandemisi süresince mesleki ve teknik anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçirirken, bu kapsamda, temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.
Özellikle maske makinesi ve solunum cihazı üretimi için bu cihazların tasarımına ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verildi.
Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşamasında da ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.
Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Birol Gezer, gece gündüz çalışarak solunum cihazını ürettiklerini belirterek "20 günlük çalışma sonucunda solunum cihazını ürettik. Bu konuda bizlere destek olan Hatay Valimiz Rahmi Doğan ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Kemal Karahan'a teşekkür ediyoruz" dedi.
Gezer ayrıca solunum cihazının, İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun tasarlandığını ve Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliği'ne uygun olarak imal edildiğini belirterek solunum cihazının tescilinin alınmasının ardından seri üretime başlanacağını sözlerine ekledi.
Elektronik öğretmeni Nurullah Sarı ise cihazla ilgili teknik bilgiler verdi. Sarı, "Solunum cihazımızın çalışma mantığı, diğer profesyonel hekimler önce hastanın kanındaki oksijen değerine baktıktan sonra taşıyabileceği değeri parametreleri girerek ayarlıyorlar. Hastanın ciğerinde oluşması gereken oksijen basıncı dakikadaki solunum sayısı, nefes alındığında ciğerde kalması gereken zaman oksijen değerleri giriliyor. Her şey yolunda ise hekimlerimiz ilgili işlemi başlatıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(Gökhan Aklan - Adem Karagöz/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Hatay, Güncel
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