Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Teknikerken okuduğu mühendislikten mezun olan başvurucunun zam talebini KDK çözdü

Görevine devam ederken, yükseköğrenimini tamamlayan kamu personeli, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle istediği zammı aldı.

15.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:32
Teknikerken okuduğu mühendislikten mezun olan başvurucunun zam talebini KDK çözdü
Görevine devam ederken, yükseköğrenimini tamamlayan kamu personeli, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle istediği zammı aldı.
KDK'den yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığında makine teknikeri olarak çalışan şikayetçi, başvurusunda görevini sürdürürken makine mühendisliği bölümünden mezun olduğunu, bu nedenle intibakının yapılması için idareye dilekçe verdi.
Bu talebine cevap verilmemesi üzerine başvurcu KDK'ye müracaat ederek, mağdur edildiğini belirterek, talebinin yerine getirilmesi için yardım istedi.
Başvuruyu değerlendiren KDK uzmanları, Sağlık Bakanlığı ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı ile iletişime geçti.
Kurulun görüşü üzerine KDK, makine teknikerliği programı mezunlarının bir üst öğreniminin makine mühendisliği olduğunu teyit etti.
KDK yaptığı araştırmanın sonuçlarını Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak, başvuranın mühendis kadrosu için öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanması gerektiğini bildirdi.
Bakanlık da KDK'nin önerisi doğrultusunda, başvuranın zam ve tazminatlardan faydalanması talebini kabul etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu Haberler
Böylesi nadir görülür! Beş siyasi parti, bir konuda hemfikir olarak önerge sundu
Altun’un avukatından ’Boğaz’da kaçak var’ haberine tepki: İddialar gerçek dışı Haberler
Altun'un avukatından "Boğaz'da kaçak var" haberine tepki: İddialar gerçek dışı
Haberler ›› Güncel ››Teknikerken okuduğu mühendislikten mezun olan başvurucunun zam talebini KDK çözdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:53: AK Parti'den sanayi esnafına maske - Haber 11:52: Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı - Haber 11:52: Otobüste yakalanan 4 koronavirüs hastası için suç duyurusu ve para cezası - Haber 11:52: Ankara'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Haber 11:52: Şehit annesi 106 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler