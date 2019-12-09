İstanbul Havacılık,Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020'de Gaziantep'te düzenlenecek. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali TEKNOFEST 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek!" ifadelerini kullandı.

1 MİLYON 750 BİN ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyon 750 bin ziyaretçiyi ağırladı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali kapsamında 38 farklı kategoride düzenlenen 19 yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.