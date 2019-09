TeknoFest Başladı, Ayakları Yere Basmayan Tek Festival

AYAKLARI YERE BASMAYAN TEK FESTİVAL TEKNOFEST BAŞLADIDünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bugün tüm coşkusuyla Atatürk Havalimanında başladı. Binlerce kişinin katılımıyla festival coşkusunun ateşlendiği festivalin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından tüm paydaşların sahneye davet edildiği seremoni ile altı gün sürecek festival başladı.Teknolojide lider olma hedefiFestivalin açılışında alanı dolduran heyecanlı kalabalığa konuşan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi: "Burada buluşmamıza vesile olan, aydınlık geleceğimizi inşa edecek, ay yıldızlı bayrağımızı en yükseğe taşıyacak ve Milli Teknoloji Hamlesi'ne imza atacak genç kardeşlerim sizlerle birlikte burada olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Teknofest bu yıl; 19 Farklı alanda, 122 ülkeden ve 81 ilimizden, 50 bin yarışmacının katıldığı teknoloji yarışmalarının adresi oldu. Gençlerimiz Roket yarışmalarında, İHA yarışmalarında, uydu yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası Girişim Zirvesi'nde, Siber Güvenlik yarışmasında, teknolojide lider olmak için tüm dünyayla yarışıyor."Tam bağımsız Türkiye yolculuğuAçıklamalarını sürdüren Bayraktar, "15 yıl öncesinde, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye'nin Milli ve Özgün İnsansız Hava Araçlarını geliştirme yolculuğuna çıkmıştık. Allah'a şükürler olsun, bu süre boyunca ülkemiz binlerce kişinin alın teri ve akıl teriyle, sadece İHA'larda değil pek çok alanda büyük gelişmeler gösterdi. Teknofest, bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yerin adı. Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı. Bir kıvılcım kocaman bir aleve, bir yolculuk adeta toplumsal bir seferberliğe dönüştü. İnanıyorum ki, bundan böyle güçlü ve müreffeh Türkiye'nin yol haritası olarak milletçe sımsıkı sarıldığımız, ortak idealimizdir. Yediden yetmişe el ele vererek Tam Bağımsız Türkiye yolculuğuna hep birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde, gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı, en kıymetli umut ışığımızdır" diyerek sözlerini tamamladı.Türkiye'nin hayallerini bu gençler gerçekleştirecekAçılış seremonisinde sahneye çıkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise; Türkiye'nin hayallerinin gençlerin elinde olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları söyledi: "Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle yola çıktık, TEKNOFEST bu yolda coşkumuzu diri tutuyor. Burada düzenlenen etkinlikler, birbirinden heyecanlı yarışmalar, gençlerimizin ufkunu açıyor, onlara hedefler çiziyor. Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Bu gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak.Türkiye'yi, dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri yapmak istiyoruz. Bu başarıya ulaşmak kararlı ve azimli bir çalışmayla mümkün olacak. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız, doğalgaz kaynaklarımız yok ama en büyük sermayemiz olan sizler, yani gençlerimiz var. İyi yetişmiş bir nesille Türkiye'nin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yok" sözleriyle gençlerin önemine vurgu yaptı.Festivale katılan gençlere şu tavsiyelerde de bulundu: "Girişimci olun, fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın… Hayal etmekten ve o hayallerinizin peşinden gitmekten çekinmeyin. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerleyiz, emrinize amadeyiz.Ben bu kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak çocukları ve gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, buradaki ruh çok daha kuvvetli bir biçimde yayılacaktır."Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TEKNOFEST'in ilk gününde ISIF Buluşlar Fuarı'nın açılışını da gerçekleştirdi. Tüm standları ziyaret ederek Buluşlar Fuarının katılımcıları ile yakından ilgilenen Varank, sergilenen ürünler hakkında da detaylı bilgiler aldı.Aralıksız süren gösteri uçuşları"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'in ilk gününde Solo Türk gösterisi binlerce ziyaretçinin yüzünü gökyüzüne çevirdi. Gün boyu şovlarıyla gittikleri her yerde ilgiyle takip edilen Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı, Hürkuş, Askeri/THK paraşüt atlayışı, ATAK helikopteri,yaralı tahliyesi ve Kara Kuvvetleri gün boyunca gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya'dan TEKNOFEST için özel olarak gelen SU-35, BE 200s yangın söndürme gösterisi ve MC 21 yolcu uçağının gösterisi ziyaretçilerden büyük alkış aldı.Milli teknolojinin geldiği noktaTEKNOFEST sergi alanında ise Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar sergilendi. İlk kez görücüye çıkan silahlı insansız hava aracı Bayraktar AKINCI Taaruzi İHA, ATAK helikopteri, eğitim uçağı HÜRJET,Milli Muharip Uçağı ile beraber 38 farklı hava aracını festival alanında yerini aldı. Katılımcıların ilk kez yakından görme fırsatına sahip oldukları ilk milli uçan araba CEZERİ de BAYKAR stant alanında teknoloji meraklıları ile buluştu. Kara araçları bölümünde ise yolcularını mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı koruyan BMC AMAZON UKS-OTONOM, ALTAY tankı, kirpi ambulans dahil dokuz araç sergileniyor.Eğitici ve eğlence dolu atölyelerTEKNOFEST'te çocuklar ve gençler hem eğitici hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma imkanı buldular. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı stand alanında ROBOTUMU KODLUYORUM ATÖLYESİ, UZAY TAŞLARI ATÖLYESİ, EĞLENCELİ ROBOTİK ATÖLYESİ, ROKETİMİ TASARLIYORUM ATÖLYESİ, HAVACILIK VE UZAY ATÖLYESİ, NANOTEKNOLOJİ ATÖLYESİ, ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ATÖLYESİ, ELEKTRONİK PROGRAMLAMA, ROBOTİK KODLAMA, MOBİL UYGULAMA VE PROGRAMLAMA atölyeleri gerçekleştirildi.Bursa Teknik Üniversitesi standında ELEKTRİK ELEKTRONİK ATÖLYESİ, Roket Yarışması Etkinlik Çadırı'nda ise TÜBİTAK SAGE ROKETİMİ TASARLIYORUM ATÖLYESİ yapıldı. Serbest uçuş deneyimi yaşatan DİKEY RÜZGAR TÜNELİ, GÖKBİLİM PLANETARYUMU ve BİLİM SEFERBERLİĞİ PLANETARYUMU'na ziyaretçiler çok büyük ilgi gösterdi.TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, T.C Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, HAVELSAN, T.C İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Milli Eğitim Bakanlığı, T.C Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM,TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve T.C Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları ise sırasıyla AA, Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya.Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.