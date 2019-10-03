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TEKNOFEST birincileri Engelliler Derneğini ziyaret etti

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST İstanbul) katılarak Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde birinci olan Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Bulancak Engelliler Derneğini ziyaret etti.

03.10.2019 10:24TEKNOFEST birincileri Engelliler Derneğini ziyaret etti
TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline (TEKNOFEST İstanbul) katılarak Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde birinci olan Bulancak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Bulancak Engelliler Derneğini ziyaret etti.
Okulun elektrik öğretmeni Erkan Kaşık, yarışmaya hazırlanma sürecinde derneğin önemli katkılarının olduğunu söyledi.
Kaşık, dernek tarafından üç boyutlu yazıcının kendilerinin kullanımına sunulduğunu ifade ederek, yazıcı ile daha verimli çalışma imkanı bulduklarını, desteklerinden dolayı dernek üyelerine desteklerine teşekkür etti.
Dernek başkanı Mehmet Muslu da ziyaretlerinden dolayı okul öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti, başarılarının devamını diledi.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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