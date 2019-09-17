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Teknofest devam ediyor
17.09.2019 17:29
Güncel
Kaynak: DHA
Son Dakika: Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi
Twitter, terör örgütü YPG'nin sosyal medya hesabını doğrulayarak mavi tik verdi
Kılıçdaroğlu'nun devredilmesine karşı çıktığı Tank Palet Fabrikası resmen ASFAT A.Ş'ye geçti
Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
25 yıldır üzerinde oyun oynanan taşın, tarihi eser olduğu ortaya çıktı
Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi
Adnan Oktar'dan mal varlığı sorusuna yanıt: Tek bir malım, mülküm hiçbir şeyim yok
Şort giyen kıza hakaret edip darp eden sanığa 5 ay 25 gün hapis cezası
Son Dakika Güncel Haberleri
19:52
Gaziosmanpaşa Kaymakamı yaşanan saldırılarla ilgili açıklama yapacağını duyurdu
19:50
Hamas'tan "Gazze ablukasının kaldırılması için atılan adımlar yetersiz" açıklaması
19:50
İbb başkanı imamoğlu kemerburgaz kent ormanı'nda incelemelerde bulundu
19:49
Tunus'ta cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı
19:48
Rektör Çarıkçı'dan yeni öğretim yılı mesajı
19:48
"Çizgi Romanı Yaşatanlar" sergisi karikatür meraklılarıyla buluşacak
19:46
Sokaklarda ateş açan motosikletli saldırganlar, 5 kişiyi yaraladı
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