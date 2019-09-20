TEKNOFEST'i değerlendiren Teymur: Siyaset kavgalarının dışında ilk defa çok güzel bir şey konuşuldu

TV 1'den Yalçın Yoldaş'ın programına konuk olan Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) hakkında değerlendirmelerde bulundu. "Haberler.com olarak TEKNOFEST'i çok önemsiyoruz" diyen Teymur, "Siyaset kavgalarının dışında ilk defa çok güzel bir şey konuşuldu." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST hakkında canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Teymur şunları söyledi.

"HEDEFİN AŞILACAĞINA İNANIYORUM"

"Geçen sene 500 bin kişi ziyaret etmiş, bu yıl hedef 1 milyon. Ben bu yıl bu hedefin aşılacağına inanıyorum. Bizim artık gerçekten uzaya gidebilecek insanlarımız var. Uzay yazılımı yapabilecek gençlerimiz var. Çok güçlü bir beyin kadromuz var bizim aslında. Keşfedilmeyi, yönlendirilmeyi bekleyen bir kitlemiz var.

"HABERLER.COM OLARAK TEKNOFEST'İ ÇOK ÖNEMSİYORUZ"

Kendi yazılımını üreten Haberler.com olarak biz TEKNOFEST'i çok yakından takip ediyor ve çok önemsiyoruz. Siyaset kavgalarının dışında ilk defa çok güzel bir şey konuşuldu. Basında çok önemli bir yer aldı. İnsanlarımızın özellikle gençlerimizin gazetelerde siyasi kavgalardan çok bu tarz haberleri görmesi lazım.

"GENÇLERİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Burada bir teknolojik bir hamle yapılıyor. Gençlerimiz için bu çok önemli bir gelişme. Orada sergilenen İHA'larımızı ve SİHA'larımızı yapan kişilerle tanışma fırsatı buluyorlar. Gençleri doğru şekilde yönlendirip toplumumuza da ileri seviyede bu şekilde hizmet edebiliriz diye düşünüyorum. Tüm bu nedenler dolayısıyla Haberler.com olarak TEKNOFEST'i çok önemsedik. Organizatörleri tebrik ediyorum."

"BU BİR BAŞLANGIÇ"

Yalçın Yoldaş'ın "TEKNOFEST'te sizin öne çıkan, gerçekten böyle çığır açmış bir teknoloji diyecek bir proje var mıydı?" sorusuna da yanıt veren Teymur, "Önceden biz dışarıdan İHA'lar almak istediğimizde kriz çıkarıyorlardı. TEKNOFEST'te bizim kendi üretimimiz olan yerli İHA'ların sergilendiğini gördük. Bu bir başlangıç demek. Bu teknolojilerin yerli olarak üretilip orada sergilenmesi benim için bir çığırdı. Ben bunun yanında ne görmek isterdim? Orada eksik gördüğüm bir şeyi söylemek istiyorum. İşletim sistemi gibi yazılımlara daha fazla ağırlık verilmesini istiyorum. Huawei çok güzel telefonlar üretti. Ancak işletim sistemini biz desteklemiyoruz dediklerinde kala kaldılar." dedi.

TEKNOFEST'ten görüntüler;