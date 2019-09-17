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Teknofest için şehir dışından geldiler
17.09.2019 18:15
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Kaynak: DHA
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Pilot olmak isteyen 30 yaşını aşmış üniversite mezunları duybiziTHY hashtagiyle gündem oldu
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