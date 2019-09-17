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TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları büyüledi

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi.

17.09.2019 17:06TEKNOFEST İstanbul'da gösteri uçuşları büyüledi
Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirilen gösteri uçuşlarını katılımcılar büyük bir beğeniyle izledi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda nefes kesen gösteri uçuşlarına ev sahipliği yaptı.
SoloTürk, Türk Yıldızları, Hürkuş, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Red Bull ile ayrıca Rusya'dan TEKNOFEST İstanbul için özel olarak gelen SU-35'in gösteri uçuşlarına katılımcılar büyük ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, gösteri uçuşlarını TEKNOFEST İstanbul'un düzenlendiği etkinlik alanına kurulan tribünden izledi.
Özellikle Türk Yıldızları ile Solo Türk'ün gerçekleştirdiği gösteriler izleyicilerde heyecan yarattı.
Solo Türk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, SU-35, SU-30M, MC 21 yolcu uçağı, Red Bull yarın da gerçekleştirecekleri gösteri uçuşlarıyla festivale renk katacak.

İstanbul, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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