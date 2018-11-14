Teknofest'le Ufukları Açıldı - Sakarya

Türkiye
'nin savunma sanayi alanındaki çalışmalarını yakından takip eden ve bu alanda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılarak "roket" kategorisinde finallere kadar yükselme başarısı gösteren Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) öğrencileri, yerli roket ve uydu üretimine katkı sağlamak istiyor.
SAÜ Savunma Teknolojileri Focount Topluluğu öğrencileri, bu alanda kendilerini geliştirebilmek için Aksaray ve İstanbul
'da düzenlenen TEKNOFEST ile Türksat
Model Uydu yarışmalarına katıldı.
Kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 kilometreye çıkabilen ve uydu fırlatma özelliğine sahip "roket" ile "model uydu" tasarlayan öğrenciler, finallere kadar katılım başarısı gösterdi. TEKNOFEST ve diğer yarışmalar sayesinde tecrübe kazanan öğrenciler, destek verilmesi halinde Türkiye'nin yerli roket ve uydu üretimine katkı sağlamak istiyor.
"Destek verilirse çok daha güzel işler başarırız"
Topluluğun başkanı Semanur Varoğlu (24), AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluk olarak havacılık ve uzay alanındaki yarışmaları her zaman takip ettiklerini söyledi.
TEKNOFEST'te düzenlenen roket yarışmasında yaklaşık 100 takım arasında finale kaldıkların anlatan Varoğlu, "Başarılı olsak da olmasak da yarışmaya katılmak büyük tecrübeydi. Tecrübeyi edinmemiz, TEKNOFEST'in düzenlenmesi sayesinde gerçekleşti. Lisans sürecinde böyle bir tecrübe edinmenin, sahaya çıktığınızda size büyük katkısı olacaktır." diye konuştu.
Savunma sanayi alanında yaptıkları ürünün ilerisi için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Varoğlu, destek verilmesi halinde çok daha güzel şeyleri başarabileceklerini kaydetti.
SAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve roket takım lideri Ozan Yazar (21) da geliştirdikleri 1,5 metre boyunda, 11 kilogram ağırlığında olan roketin içerisinde 4 kilogramlık uydu taşıdığını anlattı.
TEKNOFEST'teki yarışmanın asıl amacının roketin belli mesafeye çıkarılıp uydunun o yükseklikte bırakılması olduğuna değinen Yazar, şunları kaydetti:
"Uydu içerisinde de yine kameralar ve sensörler oluyor. O sensörler sayesinde yerde yazılımını kendimizin yaptığı arayüze görüntü dahil tüm veriler aktarılıyor. Roketimiz, yaklaşık olarak bin 800 metre ile 2 bin arasında bir yüksekliğe çıktı."
"Roketimizi, uydumuzu yapıp uzaya biz göndermek istiyoruz"
Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayi alanında çalışmaları olduğuna işaret eden Yazar, "Yurt dışındaki ülkeler gibi kendi roketimizi, uydumuzu yapıp, o uyduyu uzaya biz çıkarmak istiyoruz. Hem askeri hem de ticari yönden ülkeye çok büyük katkısı olur. Şu anda mezun olmadık ama mezun olduktan sonra böyle bir alanda çalışmamıza imkan verilirse memnun oluruz." diye konuştu.
Ozan Yazar, roketi çok yüksek bir maliyetle yapmadıklarını aktararak, daha iyi sponsor ve maliyetle roketi daha iyi yere taşıyacaklarını düşündüğünü bildirdi.
Türksat model uydu yarışmasında takım lideri olan SAÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Veli Öğüt (21) de tasarladıkları model uydu ile yarışmada finale kadar yükseldiklerini anlattı.
Model uyduyu drone ile 500 metre yüksekliğe çıkardıklarını, uydunun paraşütleri sayesinde yere kontrollü iniş gerçekleştirdiğini aktaran Öğüt, "Uydu, iniş yaparken kullanmış olduğumuz ekipmanlardan aldığımız verileri anten vasıtasıyla yer istasyonuna aktardı. Gerçek bir uydu deneyimini yaşamak istedik. Türkiye'nin şu anda yerli uydu tasarlamak gibi hedefi var. Bu gibi yarışmalarda tecrübe kazanıyoruz. Amacımız, eğer imkan verilirse yerli uyduyu tasarlamak ve geliştirmek, yapımına katkı sağlamak." şeklinde konuştu.
Türkiye
14 Kasım 2018 Çarşamba 11:11