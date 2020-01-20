Teknofest tanıtım toplantısı Gaziantep'te yapıldı

Teknofest 2020 yılında milli mücadelenin gazi şehri Gaziantep 'te düzenleniyor

Gaziantep ev sahipliğinde düzenlenecek olan festival için Zeugma Mozaik Müzesi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, toplantıda yaptığı konuşmada Teknofest'i, Gaziantep'te düzenleyecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aday olarak belirlenen kentler arasında tüm kriterlerde Gaziantep'in en üstte yer aldığını belirten Bayraktar, Gaziantep'in, sanayi ve akademik yaşam anlamında da Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Gaziantep'in aynı zamanda şehirlerin ve kültürlerin buluşma noktası olduğuna dikkat çeken Bayraktar, "Yaklaşık bir saatlik mesafede Şanlıurfa'da Göbeklitepe gibi tarihi bir merkez, çok yakında Kur'an-ı Kerim'de de bahsi geçen Ashab-ı Kehf yani yedi uyurlara ev sahipliği yapmış Kahramanmaraş bulunuyor. Birkaç saat uzağımızda Cizre'de benim de ekolünü takip ettiğim, uzmanlık alanım olan robotik ve sibernetik bilimin kurucusu Müslüman bilim adamı Cezeri'nin türbesi var. Öte yandan işgal altında verdikleri bağımsızlık mücadelesiyle sembolleşen şehirlerin buluşma noktası olan Gazi şehrimiz Gaziantep'e gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

Teknofesti Anadolu'ya taşımalarının amaçlarından birinin de İstanbul'a gelemeyen gençlerle ve çocuklarla buluşmak olduğunu ifade eden Bayraktar, onların gözlerindeki pırıltının en kıymetli umut ışığı olduğunu, bu umut ışığının sayısını artırmak istediklerini belirtti.

Teknofest'i bir yıl Anadolu'da bir yıl İstanbul'da yapmayı hedeflediklerini aktaran Bayraktar, ""İnşallah bundan sonra bir yıl Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz. Festivalin ilkinde 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Sadece 2 yılda bu alanda dünyanın en büyük organizasyonu olduk. Bu başarı aziz milletimiz, paydaşlarımız, gönüllülerimiz ve olağanüstü çaba gösteren ekibimize ait. Bu yıl çıtayı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok farklı alanı içeren toplam 23 dalda 3 milyon avroyu aşan ödül yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020. Ayrıca bu yıl çok daha geniş yelpazede sağlıktan tarıma, çevreye olmak üzere hayatın her noktasına dokunan sadece savunma sanayisinde değil, tüm sivil alanları kapsayan kapsamlı yarışmalar düzenliyoruz. Açıkçası gençlerimizin üreteceği projelerle dünyanın geleceğine yön vereceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

-Milli teknoloji hamlesi meşalesini bu yıl Gaziantep'ten yakıyoruz.

Milli teknoloji hamlesi meşalesinin bu yıl Gaziantep'te yakılacağını belirten Bayraktar, festivalde oldukça zengin aktivitelerin yer alacağına işaret ederek şunları söyledi:

"2020'de yine havacılık ve akrobasi gösterileri, sürpriz yarışmalar, sergiler, eğitimler ve yatırımcılarla girişimcilerin buluşacağı uluslararası girişim zirvesi gibi oldukça zengin aktivitelerimiz olacak. Yarışmalara katılacak genç kardeşlerin vakit geçirmeden başvurularını yapması çok önemli. Milli teknoloji hamlesi meşalesini bu yıl Gaziantep'ten yakıyoruz. Cemil Meriç'in dediği gibi 'ışık doğudan gelir.' Teknofest ekibi olarak tüm milletimizi 22-27 Eylül 2020'de doğudan yükselecek Teknofest ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz. Destek veren paydaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve Teknofest İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır,milli teknoloji hamlesine 7'den 77'ye herkesi ortak etmek istediklerini söyleyerek festivali bu yıl Gaziantep'te yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in eski bir medeniyetin taşıyıcısı olduğuna değinerek, "Dünya Orta Çağı yaşarken İbni Haldun, İbni Sina'nın yeşertmiş olduğu medeniyetin taşıyıcısıyız. Önümüzde kocaman bir fırsat var. Bilgi ekonomisine sahip olabilecek güçteyiz. Festival, dönüşümü getirecek" şeklinde konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül,kentin dua almış, mazlumlara kucak açan bir şehir olduğunu, Teknofest'in İstanbul'dan sonra Gaziantep'te yapılmasından gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin en önemli organizasyonuna ev sahipliği yapacaklarını dile getiren Gül, "Üzerimizdeki sorumluluk çok büyük. Daha iyisini yapma, 82 milyona mal olan markayı ileriye götürme sorumluluğumuz var. Bu festival öğrencilerin özgüvenini geliştirecek, sanayiciyi, yatırımcıyı fikri anlamda olgunlaştıracak. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Teknofest gibi milli teknoloji hamlesine katkı veren bir organizasyonun paydaşı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmalar sonrasında günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.