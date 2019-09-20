TEKNOFEST'te Airbus A400M uçağı için vatandaşlar kuyruğa girdi

İSTANBUL - TEKNOFEST kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait pek çok araç ve ürün vatandaşlara sergilenirken en çok ilgi gören ürünlerden biri Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki Airbus A400M kargo uçağı oldu.Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Festival kapsamında pek çok gösteri, yarışma ve tanıtımlar yapılırken Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait araç ve ürünlerde vatandaşlar tarafından merakla geziliyor. En çok ilgi gören araçlardan biri ise Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki en büyük uçak olan A400M kargo uçağı oldu. Ziyaretçiler uçağı gezebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Ayrıca katılımcılara, yetkili personel tarafından da uçak hakkında bilgiler verildi.İçerisinde toplam 116 personel taşıyabilen A400M uçağı 10 saat boyunca havada kalabiliyor. Saatte 780 km hız yapabilen uçak 50 ton yakıt alıp, 37 tona kadar yük taşıyabiliyor. Ayrıca içerisine 2 Atak helikopteri ya da 1 Skorsky tipi helikopter sığıyor. Kayseri'de konuşlu olan 'uçan kale' Münbiç ve Zeytindalı Harekatı'nda da aktif olarak kullanıldı."Vatandaşlar hem bilgi edindi hem de gururlandı"Görebileceği en büyük uçaklardan bir tanesi olduğunu dile getiren İlyas Yılmaz, " Bu bir kere gurur. Ülkemde, Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle bir uçağının olması ve bunu yerinde görmek bir onur. 80 ton ağırlığında ve 37 ton yükle kalkabilen kocaman bir uçak olması beni bir kez daha onurlandırdı. Burada görevlilerden uçakla ilgili bilgi aldım. Günümüz şartlarında büyük bir uçak. Bugünün şartlarında benim görebileceğim en büyük uçaklardan bir tanesi " diye konuştu."Türk uçağı olması bizim için çok önemli"Uçağın içinin çok büyük olduğunu belirten Gülşen Uzunoğlu, " Uçağı gezdik ve askerlerimizle tanışma fırsatı bulduk. Açıklamalar yaptılar. Gerçekten şaşkınlıkla dinledik. İçerisi o kadar büyüktü ki inanamadım. 3 tane uzun araç sığabiliyormuş. Tek seferde Amerika'ya kadar gidebiliyormuş. Gerçekten çok güzeldi. Türk uçağı olması bizim için çok önemli. Gurur duyuyoruz " dedi.Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle bir envantere sahip olmasının gurur verici olduğunu ifade eden Tahsin Durmaz, " Uçağı gezdik. Komutanlarımızdan bilgi aldık. Türk Hava Kuvvetleri'nin böyle bir envantere sahip olması gururlandırdı. İçeride uçak hakkında bilgiler de edindik. 152 paraşütçü alabiliyor aynı anda. Gerçekten Türk halkı olarak gurur duyduk " dedi.

Kaynak: İHA