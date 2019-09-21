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Teknofest'te insan seli

TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.

21.09.2019 16:51Teknofest'te insan seli
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu. 7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak. Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.

Görüntü Dökümü:
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İnsan kalabalığının görüntüsü
Trafikten görüntüler
Gösteriler
İçerideki kalabalık
Havadan görüntüler
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İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Kaynak: DHA

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