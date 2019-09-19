Teknofest'te öğrencilerin projeleri dikkat çekiyor

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında gerçekleştirilen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinliğe sahne oluyor. 7'den 70'e çok sayıda kişinin katılım gösterdiği festivalde en çok çocukların ilgisi dikkat çekiyor.BEYİN GÜCÜYLE HAREKET EDEN ARABATeknoloji yarışlarının da sürdüğü festivalde, alanda kurulan çadırlarda projelerini sergileyen öğrencilerin birbirinden ilginç ve başarılı projeleri dikkat çekiyor. Bunlardan biri ise, Şevval Erdinç ve Büşra Aydemir'in gerçekleştirdiği "beyin gücü ile hareket eden araba" projesi. Projeyi anlatan Erdinç, "Projemiz kısaca, dikkat dağınıklığı olan öğrencilerin, odaklanmayı öğrenmeleri için eğlenerek odaklanmayı öğrenmelerini sağlamak. Çünkü dikkat eksikliği olan öğrenciler derslerinde başarısız oluyor ve tedavi için çok ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Biz ise bu probleme çözüm için çok daha uygun maliyete alınabilecek beyin sensorleri kullandık. Beyin sensoru ile hareket eden arabalar ile yarış yapabiliyoruz. Beyin sensorunu kafamıza taktığımızda, arabamızı hareket ettirebiliyoruz. Odağımız yüzde 70'in üzerine çıkardığımızda araç hareket ediyor" dedi.DEPREMİ TAHMİN EDEN ROBOTDepremi önceden tahmin eden robot üreten öğrencilerden biri olan Taha Muacır, "Şu an beklenen büyük Marmara depremini önceden tahmin etmek için bir robot tasarladık. Marmara denizinde iki tane kırık fay hattı var, biri Tekirdağ, diğeri de Kumburgaz açıklarında. Deprem olmadan bu fay hatlarında 2-3 saat öncesinde magma yüzeye yükseliyor ve anı bir sıcaklık artışı oluyor. Bizim robotumuz o fay hatlarının yanında gezerek ani bir sıcaklık artışı olup olmadığını ölçecek" diye konuştu.

MAVİ BALİNA'YA KARŞI 'THİS CİTY' PROJESİ

İşitme engelliler için duyan ve konuşan 'bir ses ver' projesini yapan 10 yaşındaki Ömer Doruk Duruer, tasarlamış olduğu dijital ekranlı bileklik sayesinde işitme engellilerin telefonlarına yazdıkları yazıyı sese dönüştürüyor. Bilekliğin, siren ve korna gibi seslerde titreşim sağladığını belirten Duruer, projesini daha da geliştireceğini söyledi.

Festivalde tasarladıkları bilgisayar oyunu 'This City' ile dikkat çeken Onur Gök ve Esat Çetintaş, projeyle kişilerin internet kulanım alışkanlıklarını geliştirmeyi hedeflediklerini anlattı. Onur Gök, "İnsanları internetin zararlarına karşı uyarmak ve özellikle ortaokul ve lise öğrencileri için geliştirdik projeyi. Mavi Balina ve Nova gibi olaylara karşı gençleri koruyabilmek ve onları bilinçlendirebilmek için projeyi geliştirdik. Bu oyunda dedektif olarak oynuyorsunuz ve karşınıza çeşitli adli vakalar geliyor ve bu vakaları çözerken bölümleri ilerlemiş oluyorsunuz. Bu vakaların ortak noktası ise mağdurlarının interneti bilinçsizce kullanmış olması" ifadelerini kullandı.

- İstanbul