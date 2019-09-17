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TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan gösteri şovu

TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan gösteri şovuİSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

17.09.2019 20:59
TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan gösteri şovu
İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.
Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızlarının uçuşlarını vatandaşlar ilgiyle izledi. Dünyanın süpersonik uçakla gösteri yapan sayılı akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.
Türk Yıldızları öncesi Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SoloTürk ve TEKNOFEST'te sergilenmek üzere gönderilen SU-35 savaş uçağı havalanarak uçuş gerçekleştirmişti.
TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan gösteri şovu

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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