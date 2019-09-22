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Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı

ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.

22.09.2019 21:10Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı
ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.
TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. 17-22 Eylül'de altı gün boyunca Atatürk Havalimanında yapılan festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalar iyi vakit geçirme fırsatı buldu.

Görüntü dökümü:
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-Festival alanından yoğunluk görüntüleri


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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