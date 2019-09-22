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Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı

ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.

22.09.2019 21:14Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı
ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.
TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. 17-22 Eylül'de altı gün boyunca Atatürk Havalimanında yapılan festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalar iyi vakit geçirme fırsatı buldu.



- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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