Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (Teknogirişim GSYF), ilk yatırım sözleşmesini Lonca Girişimcilik Merkezi'nden eğitim ve mentorluk desteği alan Akaunting girişimi ile yaptı.

Teknogirişim GSYF açıklamasına göre, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki olarak yatırım fonlarının kurulumu ve yönetimi hizmeti veren KT Portföy Yönetimi AŞ, geçen yıl teknoloji odaklı şirketlere erken aşama yatırım gerçekleştirmek amacıyla Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (Teknogirişim GSYF) hayata geçirdi.

Teknogirişim GSYF, ilk yatırım sözleşmesini Lonca Girişimcilik Merkezi'nden eğitim ve mentorluk desteği alan Akaunting girişimi ile yaptı. KOBİ'ler için ücretsiz olarak online ön muhasebe programı üreten Akaunting, Teknogirişim GSYF'den aldığı yatırımı, ürün yelpazesinin artırılması ve yeni pazarlara açılım için kullanacak. KT Portföy yetkilileri ve Akaunting girişimcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle iki şirket arasında yatırım sözleşmesi imzalandı.

"Genç girişimcilerin yanındayız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun bankacılık sektöründe bir ilk olduğunun belirterek, şunları kaydetti:

"KT Portföy olarak kurucusu ve yöneticisi olduğumuz fonlardan biri olan Teknogirişim GSYF ile erken aşama teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir inovatif projelere yatırım yapmayı amaçlıyoruz. Bugün ilk yatırım sözleşmesini bu girişimler arasında yer alan Akaunting ile yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Kuveyt Türk'ün kurduğu Lonca Girişimcilik Merkezi'nin daha önce eğitim ve mentorluk desteği verdiği Akaunting'in gelişimini uzun süredir takip ediyoruz. Akaunting'in dünya çapındaki başarısını her geçen dönem katlayarak sürdüreceğine inanıyoruz. Biz de bu süreçte, genç girişimci arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yatırımları için Kuveyt Türk ve Vakıf Katılım'a çok teşekkür ederiz."

"Hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağımızı genişleteceğiz"

Akaunting Kurucu Ortağı Denis Duliçi ise muhasebenin farklı ülkelerde farklı yöntemlerle tutulmasına rağmen hesap defterlerinin tutulma şeklinin dünyanın birçok yerinde neredeyse aynı olduğunu ifade ederek, "Biz de bundan yola çıkarak açık kaynaklı bir çözümle sunacağımız hizmetin hızla büyüyeceğini öngördük ve dünya çapında KOBİ'lerin nakit akışını takip etmeleri için ücretsiz online ön muhasebe programı tasarladık. Hedeflediğimiz gibi kısa sürede global bir şirket olduk. Öyle ki, bugün kullanıcılarımızın yüzde 90'ından fazlası yurt dışından.

Daha önce Lonca Girişimcilik Merkezi'ne seçilerek eğitim ve mentorluk desteği almıştık. Şimdi de Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'ndan yatırım almak bizim için çok önemli bir gelişme. Bu yatırımı almaktan, üstelik Teknogirişim GSYF'den bu yatırımı alan ilk şirket olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayede sistemimizi geliştirmeye devam ederken hem yurt içi hem de yurt dışındaki ağımızı daha da genişleteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akaunting projesi Lonca ile büyüdü

Açıklamaya göre, Akaunting, Kuveyt Türk tarafından teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir iş fikirlerinin ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 2017'de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi'nin mezunları arasında yer alıyor. Yazılım, teknoloji ve FinTech alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerin girişimcilere aktarıldığı, eğitim, mentorluk, kuluçka, hibe ve Ar-Ge hizmetlerinin sunulduğu Lonca'nın ikinci döneminden geçen yıl mezun olan Akaunting ekibi, projelerini bu merkezde geliştirme imkanı bulmuştu.

Kaynak: AA