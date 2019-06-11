Teknoloji savaşını ve Huawei firmasının geleceğini yorumlayan Yazılım Mühendisi Doç. Dr. Taner Çevik, Çin ile başlayan ticaret savaşının, Google 'ın Çinli teknoloji devi Huawei'e ambargo koymasıyla 'teknoloji savaşına' dönüştüğünü belirterek, "Teknoloji ambargosu Huawei'nin sonunu getirebilir" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, Çin teknoloji devinin tehlikede olduğunu belirterek, 'teknoloji savaşı' galibinin ABD olacağını söyledi. Çevik'e göre, Huawei tam teşekküllü bir ambargoya hazır değil.

"TEKNOLOJİ SAVAŞININ NEDENİ SİYASET"

Ticaret savaşından teknoloji savaşına gelişen süreci anlatan Doç. Dr. Taner Çevik, "Google ve Microsoft gibi Amerikan teknoloji devi firmalarının son günlerde Çin firmalarına uyguladığı 'teknolojik ambargo'nun nedeni tamamen siyasi. Amerikan firmalarının Çin firmalarına sunduğu desteği çekmesinin ilk sonucu Huawei satışlarının gerilemesi olacaktır. Çin teknoloji markalarına baktığımızda öne çıkan, en çok satış rakamlarına ulaşan firma Huawei" ifadelerini kullandı.

Çevik, Amerika'nın neden teknoloji savaşı başlatmak istediğini ise, "Amerika bu hamlesiyle teknoloji alanında atılımlar yapan Çin'in önünü bir nebze kesmek istiyor. Ben Çin'in teknoloji alanında 'süper güç' olacağına inanmıyorum. Çin'in batılı muadillerinin alternatifi olacağı fikrine katılmıyorum. Bir bilim insanı olarak söyleyebilirim ki, yazılım konusunda teori üreten bir tane bile Çinli bilim insanına rastlayamazsınız. Bu konuda batı halen tekelliğini sürdürüyor. Yazılım alanında önemli bilim insanlarının hepsi batıdan çıktı. Batının ortaya koyduğu ilerleyişe Çin'in yaklaşması olası görünmüyor" dedi.

"HUAWEİ MARKA TELEFONLAR 'KULLANILAMAZ' HALE GELECEK"

Google'ın Huawei'ye uyguladığı ambargonun sonuçlarına değinen Çevik, "Google'ın Huawei'den desteğini çekmesiyle Huawei marka telefonlar Android işletim sisteminin güncellemelerine sahip olamayacak. Böylece tüketici yeni uygulamaları indirmek istediğinde sorunlarla karşılaşacak. Güncellenmeyen telefonlar yeni sürüm uygulamaları çalıştırmayacak. Bu da Huawei marka telefonların yazılım olarak 'geri kalmasına' yol açacak. Microsoft da Huawei'den desteğini çekti. Office, Outlook gibi günlük hayatın bir parçası olan Microsoft uygulamaları da güncellenemeyen Huawei marka telefonlarda bir süre sonra çalışmayacak" diye konuştu.

TEKNOLOJİ SAVAŞINDAN ABD FİRMALARI ETKİLENİR Mİ?

Apple marka telefonlarda Huawei ürünlerinin kullanıldığını belirten Çevik, Çin Hükümeti'nin vereceği olası karşılığa karşı ABD'nin hazırlıklı olduğunu belirterek, "Yaptırımlar ABD tarafından tasarlandığı için Apple gibi Çin ile içli dışlı firmaların bu duruma hazırlık yapabilecek kadar zamanı bulduğuna inanıyorum. Apple'ın Çin'in yerine koyabileceği alternatifleri mevcut ama Huawei'nin batılı teknolojilerin yerine koyacak bir alternatifi bulunmuyor" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul