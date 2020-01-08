Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı

Çocuğun internette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme süresine mutlaka kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirten Kaçmaz, uygulanması çok kolay ve etkili bir yöntemden bahsetti. Kaçmaz, "Çocuğunuzun bilgisayar oyunlarını belli bir süreye ayarlanmış bir saat ile kısıtlayın. 'Alarm çaldığında oyun bitecek' anlaşması yapın" dedi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen talep üzerine; Atatürk İlkokulu'nda ailelere yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Uzman Klinik Psikolog Uğur Kaçmaz; Çağımızın en büyük sorunları arasında yer alan teknoloji bağımlılığın tehlikesine karşı bilgilendirmede bulundu. Kaçmaz, ilkokul çağındaki çocuklar ile en yoğun mücadelenin verildiği teknoloji bağımlılığının belirtileri, süreç aşamaları, bağımlılığın zararları ve kurtulma yollarını da ele aldı.

Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalı?

Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak yerine doğru zamanda doğru şekilde kullanıldığında çağımızda fark yaratabilecek nesiller oluşturulabileceğini vurgulayan Kaçmaz, kolay uygulanabilecek tüyolar da verdi. En etkili yöntem olarak "Çocuğunuzun bilgisayar oyunlarını belli bir süreye ayarlanmış bir saat ile kısıtlayın. 'Alarm çaldığında oyun bitecek' anlaşması yapın" diyen Kaçmaz, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Çocuğunuzun internette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme süresine mutlaka kısıtlama getirin. Kullanım saatlerini, mekanını ve şeklini değiştirin. Her alet için makul kullanım süresi belirleyin. Süre bitiminde bir aktivite planlanabilir. Günlük hayatta, teknolojiden uzak kalma ile ilgili hedefler konulmalı. Spor yapılmalı. Bedenen ve zihnen rahatlatır. Düzenli spor bağımlılıklardan uzak tutar. Farklı spor ve kültürel faaliyetlere katılarak sosyalleşmek, bağımlılıktan korur. Teknoloji bağımlılığı ve aile ilişkilerinin bozulması konusunda bir uzmandan yardım alınabilir."

Etkinlik sonunda katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgilendirici ve uyarıcı kitap dağıtıldı.