Haberler » Güncel » Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı - Haber

Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı

Bağcılar Belediyesi'nde görevli uzman klinik psikolog Uğur Kaçmaz, teknoloji bağımlılığı, zararları ve alınacak önlemler konusunda anne babaları uyardı.

08.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:37Teknoloji bağımlığıyla ilgili anne babalar uyarıldı

Çocuğun internette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme süresine mutlaka kısıtlama getirilmesi gerektiğini belirten Kaçmaz, uygulanması çok kolay ve etkili bir yöntemden bahsetti. Kaçmaz, "Çocuğunuzun bilgisayar oyunlarını belli bir süreye ayarlanmış bir saat ile kısıtlayın. 'Alarm çaldığında oyun bitecek' anlaşması yapın" dedi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne gelen talep üzerine; Atatürk İlkokulu'nda ailelere yönelik 'Teknoloji Bağımlılığı' konulu seminer düzenlendi. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Uzman Klinik Psikolog Uğur Kaçmaz; Çağımızın en büyük sorunları arasında yer alan teknoloji bağımlılığın tehlikesine karşı bilgilendirmede bulundu. Kaçmaz, ilkokul çağındaki çocuklar ile en yoğun mücadelenin verildiği teknoloji bağımlılığının belirtileri, süreç aşamaları, bağımlılığın zararları ve kurtulma yollarını da ele aldı.

Bağımlılıktan kurtulmak için ne yapmalı?

Teknolojiyi hayatımızdan çıkarmak yerine doğru zamanda doğru şekilde kullanıldığında çağımızda fark yaratabilecek nesiller oluşturulabileceğini vurgulayan Kaçmaz, kolay uygulanabilecek tüyolar da verdi. En etkili yöntem olarak "Çocuğunuzun bilgisayar oyunlarını belli bir süreye ayarlanmış bir saat ile kısıtlayın. 'Alarm çaldığında oyun bitecek' anlaşması yapın" diyen Kaçmaz, bağımlılıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Çocuğunuzun internette kalma, bilgisayar kullanma ve televizyon izleme süresine mutlaka kısıtlama getirin. Kullanım saatlerini, mekanını ve şeklini değiştirin. Her alet için makul kullanım süresi belirleyin. Süre bitiminde bir aktivite planlanabilir. Günlük hayatta, teknolojiden uzak kalma ile ilgili hedefler konulmalı. yapılmalı. Bedenen ve zihnen rahatlatır. Düzenli spor bağımlılıklardan uzak tutar. Farklı spor ve kültürel faaliyetlere katılarak sosyalleşmek, bağımlılıktan korur. Teknoloji bağımlılığı ve aile ilişkilerinin bozulması konusunda bir uzmandan yardım alınabilir."

Etkinlik sonunda katılımcılara bağımlılıkla ilgili bilgilendirici ve uyarıcı kitap dağıtıldı.


Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bağcılar Belediyesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:34  Çavuşoğlu: "İki lider (Erdoğan-Putin) Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması... - Haber
17:34  THY'den AnadoluJet'in dış hat uçuşlarına dair açıklama - Haber
17:34  Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kişi öldü - Haber
17:33  Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlandı - Haber
17:33  Korkuluklara çarpan kamyonet askıda kaldı: 2 yaralı - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 17:35:13