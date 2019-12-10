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"Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans yapıldı.

10.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:32
Şeyh Edebali Üniversitesi, Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı tarafından organize edilen sağlık seminerleri kapsamında "Teknoloji Bağımlılığı ve Teknolojinin Etkin Kullanımı" konulu konferans yapıldı.

Son zamanlarda üzerinde durulması gereken büyük bir sorun olarak karşımıza çıkan teknoloji bağımlılığı konusunda öğrenci ve çalışanların farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen konferansa, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Çocuk Gelişimi Uzmanı Sedef Akdoğan Kul konuşmacı olarak katıldı.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Sedef Akdoğan Kul, 'Hikikomari' ifadesinin kısaca 'geri çekilme', 'yalnız kalma isteği' ve 'elini ayağını çekme' anlamlarına gelebileceğini belirten Kul, bu hastalığın internet, telefon ve oyun gibi teknolojik bağımlılıkların neticesinde yüksek teknolojiye sahip Japonya da ortaya çıktığını söyledi. Dünyada teknoloji bağımlılığı sıralamasında 140 ülke arasında Türkiye'nin 16'ncı sırada yer aldığına vurgu yapan Kul, teknoloji bağımlılığı konusunda tedbirlerin artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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