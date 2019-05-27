Teknoloji bağımlılığına karşı geleneksel oyunları oynadılar

Edirne
'de, teknoloji bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve teknolojinin zararlarını geleneksel çocuk oyunlarıyla azaltmak amacıyla "Teknolojisiz Mutlu Bir Gün Şenliği" düzenlendi. Edirne Valiliği
himayesinde İl Sağlık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
işbirliğinde Şükrüpaşa Atletizm
Sahası'nda gerçekleşen şenlikte çocuklar, ip atlama, topaç çevirme, mendil kapmaca, halat çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını oynadı. Şenlikte çocuklar, teknoloji bağımlılığının zararlarını anlatan mesajları da okudu.
Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan
, düzenlenen şenlikle çocuklara hem teknoloji bağımlılığının zararlarını hem de bu soruna karşı çocuk oyunlarının faydalarını anlatmaya çalıştıklarını söyledi.
Teknolojinin yararlı yönlerinin yanı sıra zararları da olduğunu ifade eden Kalkan, okul çağındaki çocuklarda internet ve bilgisayar kullanımının zararlı boyutlara ulaştığını dile getirdi.
Geleneksel çocuk oyunlarının teknoloji bağımlığına karşı önemli bir unsur olduğunu ifade eden Kalkan, şöyle devam etti:
"Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problem, internet, bilgisayar kullanımı. Bu sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta akademik veya iş başarılarını düşürebilmektedir.
Çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun teknolojinin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının önlenmesi ve bu konuda farkındalık yaratılmalıdır. Bugün gerçekleşen etkinlikle öğrencilerimizin kitle iletişim araçları olmadan bir günü hayal etmelerini istedik. Çok güzel oyunlar oynayarak mutlu şekilde zaman geçiriyorlar."
Konuşmaların ardından şenlik kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve İl Sağlık Müdürü Kalkan tarafından verildi.
Daha sonra Geleneksel Çocuk Oyunları Gençlik Kulübü Derneği (ÇODER) öncülüğünde oynanan oyunlara İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da eşlik ederek çocukların sevincine ortak oldu.
Cengiz Kalkan
, Edirne
, Güncel
Kaynak: AA