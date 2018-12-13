Teknoloji Bağımlılığına Karşı Tiyatro

Çocukları teknoloji bağımlılığından uzak tutmak, sosyal gelişimleri ve aile içi iletişimlerini arttırmak amacıyla Menderes Belediyesi tarafından " Arkadaşım ben geldim" tiyatro oyunu sergilenmeye başlandı. Dizi oyuncusu ve tiyatro sanatçısı Gülnihal Demir tarafından sergilenen oyunun ilçedeki tüm ilkokullarda gösterimi olacak.

Çocuklarımız için

Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, amaçlarının iyi bir nesil yetiştirmek olduğunu belirterek, " Hayatımızın bir gerçeği teknoloji ancak çocuklarımızın da teknolojiyle iç içe olmalarının yanı sırabağımlı olmalarının önüne geçmek için ilkokullarımızda tiyatro gösterilerine başladık. Tüm çocuklarımıza armağanımız olan tiyatro oyunumuz ile onların sosyal gelişimlerini ve aile içerisindeki iletişimlerini arttırmayı amaçlıyoruz. Böyle anlamlı ve önemliprojede emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.