Teknoloji Bankası Kurulmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

Türkiye Cumhuriyeti
ve Birleşmiş Milletler
Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Resmi Gazete'de yer alan kanunda, "Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşmiş Milletler Arasında En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Teknoloji Bankası Kurulmasına Yönelik Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunduğu belirtildi. Söz
konusu anlaşma 22 Eylül
2017 tarihinde New York
'ta imzalanmıştı.
Birleşmiş Milletler,Türkiye
10 Aralık 2018 Pazartesi 02:23