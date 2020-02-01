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Teknoloji devi Apple, Çin'deki mağazalarını kapatıyor

Teknoloji devi Apple, korona virüsü salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarının kapatılacağını açıkladı.

01.02.2020 12:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 12:52Teknoloji devi Apple, Çin'deki mağazalarını kapatıyor
Teknoloji devi , korona virüsü salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarının kapatılacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüs salgını nedeniyle Apple, Çin'deki tüm mağaza ve ofislerini kapattığını açıkladı. Açıklamada detaylı bilgi verilmezken tüm mağazalarının 9 Şubat'a kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, yeni korona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 259'a, ülke genelinde görülen toplam vaka sayısının ise 11 bin 821'e yükseldiğini açıklamıştı. - PEKİN

Çin Halk Cumhuriyeti, Apple, Güncel

Kaynak: İHA

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