Teknoloji devi kurumsal ürünlerini tanıttı

Dünyanın sayılı bilgisayar üreticilerinden Asus , iş odaklı yapıya uygun yeni kurumsal ürün serisini tanıttı. ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, "Kurumsal pazarda 2020 yılından başlayarak takip eden 3 yıl içinde pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye pazarına büyük önem veren Asus, kurumsal firmalara yönelik hazırladığı ürün serisinde yer alan dizüstü, masaüstü ve hepsi bir arada (All-in One) bilgisayarlarını İstanbul'da düzenlediği toplantıda tanıttı. ASUS EEMEA Genel Müdürü Benjamin Yeh'in, markanın global ve Türkiye özelinde 2020 yılı stratejileri ile öngörülerini aktardığı toplantıda ASUS Türkiye Ülke Müdürü Özge Kılıç Güler, kurumsal ürünlere dair bilgi paylaştı.

"DÜNYA LİDERLERİ ARASINDAYIZ"

Açılış konuşmasında; ASUS'un global bazda 2019 yılı değerlendirmesini ve 2020 öngörülerini paylaşan Benjamin Yeh, "ASUS olarak 1989 yılından bu yana, ürettiği tüm ürün gamıyla gelişen teknolojiye öncülük eden bir şirket olarak; teknoloji donanımı sağlayıcıları içinde dünya liderleri arasındayız. Global tüketici bilgisayar satış rakamları, ASUS'un EEMEA bölgesinde oyuncu dizüstü bilgisayar pazarında birinci ve genel notebook segmentinde ise üçüncü sırada yer aldığını çok net şekilde gözler önüne seriyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE PAZARINA ÖNEM VERİYORUZ"

Türkiye'de bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ve Türkiye pazarına çok önem verdiklerini ifade eden Yeh, "Türkiye bizim için en büyük potansiyele sahip ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye'nin genç nüfusa sahip oluşu, gelişen ve büyüyen bir pazara sahip olması bizim için çok değerli. Hem günlük yaşamda, hem de profesyonel iş dünyasında öncü teknolojilerle tüketicinin karşısına çıkıyoruz ve karşılaştığımız ilgi, Türkiye'deki kullanıcının teknolojiyi tümüyle benimsediğini ve hayatının tüm alanında etkin biçimde kullandığını çok net bir şekilde gösteriyor. Kusursuz teknoloji ve tasarım için 'İnanılmazın Peşinde' marka ruhuyla durmaksızın inovasyon içinde olan bir marka olarak, 2020 yılında kurumsal serimizde de yeni nesil ürünlerimizi iş ortaklarımızla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGE KILIÇ GÜLER: HEDEF; 3 YIL İÇİNDE YÜZDE 20 PAZAR PAYI

Türkiye pazarı ve ASUS'un yeri konusunda bilgi veren Özge Kılıç Güler ise "2020 yılında diğer ürün gamımızdan aldığımız güçle kurumsal ürünler pazarında da etkin bir oyucu olmak hedeflerimiz arasında. Özellikle tüm işletmelerin daima birinci önceliği olan bilgi ve veritabanı güvenliğinden yola çıkılarak tasarlanan kurumsal ürün serilerimiz, üretkenlik açısından sunduğu avantajlarla da ön plana çıkıyor. Bugün sizlerin de yakından görme ve deneme imkanı bulacağınız ürünlerimizle kurumların farklı alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamayı ve yüklerini hafifletmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Gücünü yenilikten alan ve kaliteden ödün vermeyen bir şirket olarak teknolojide yaşanan hızlı değişimi çok yakından takip ediyoruz" diyen Güler, "Teknoloji dünyası son 30 yılda eşsiz bir dönüşüm geçirdi. Türkiye pazarında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve bu ülkenin potansiyeline inanan global bir şirket olarak, Türkiye'deki teknolojik gelişimin yaşamı kolaylaştırma ekseninde gerçekleştiğini memnuniyetle söyleyebilirim. Kurumsal pazarda, 2020 yılından başlayarak takip eden 3 yıl içinde pazar payımızı yüzde 20 seviyelerine çıkartarak EEMEA bölgesindeki gücümüzü Türkiye kurumsal pazarında da göstermek istiyoruz ve tüm planlarımızı buna yönelik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

20 KURUMSAL ÜRÜN TANITILDI

Lansmana katılanlar, stant alanında sergilenen kurumsal ürünleri görme ve deneyimleme imkanı buldu. Bu ürünler arasından 3 ürün özellikle teknik yapıları ve tasarımları ile dikkatleri üzerine topladı.

EXPERTBOOK B9: 870 GRAMLA DÜNYANIN EN HAFİFİ

Şirketin kurumsal ürün gamında bulunan yeni nesil dizüstü bilgisayarlar arasında yer alan ExpertBook B9, 14 inç iş bilgisayarı olmasıyla öne çıkıyor. Ocak ayından düzenlenen CES 2020 fuarında da tanıtılan ExpertBook B9 modeli, magnezyum alaşım kasası sayesinde 870 gram ağırlığında. B9, aynı zamanda inceliğiyle de ön plana çıkıyor.

PROART STUDİOBOOK PRO 17: EN İNCE VE EN GÜÇLÜ DİZÜSTÜ BİLGİSAYARI

ProArt StudioBook Pro 17, NVIDIA® Quadro® grafik kartlarına sahip dünyanın en ince dizüstü bilgisayarlarından birisi konumunda. ProArt StudioBook, etkileyici görseller için daha büyük bir ekranın kompakt bir kasaya sığmasını sağlayan ince çerçeveli NanoEdge ekrana sahip.

PROART STATİON D940MX: OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS, MİNİMUM BOYUT

ProArt D940MX, ASUS'un bugüne kadar ürettiği en yüksek teknik özelliklere sahip masaüstü bilgisayardan biri. Intel® 9. Nesil Core™ i9-9900K işlemciye sahip ProArt D940MX, özellikle profesyonelleri hedef alan ultra yüksek performanslı NVIDIA Quadro RTX™ 4000 ya da GeForce RTX™ 2080 TI grafik işlemcilerini de içinde barındıran kompakt ve ince yapısıyla dikkat çekiyor.