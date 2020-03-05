Teknoloji devi Sony, koronavirüs nedeniyle Londra ofisini bir hafta kapattı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve üç binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs için şirketler önlem almaya devam ediyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Sony , Londra ofisindeki çalışanlarına gönderdiği elektronik postada, bir hafta boyunca evden çalışmalarını talep etti.

GOOGLE VE TWİTTER DA ÖNLEM ALMIŞTI

ABD şirketi Google da Koronavirus riski nedeni ile iş gezilerini durdurma kararı aldı. Bazı ofislerini de kapalı tutuyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter 5 bin çalışanının evden çalışmaları talimatını vermişti.

'VİRÜS ENDİŞESİ VARSA İŞE GELMEYİN'



Kripto para şirketi Coinbase ise virüs taşıdığından endişe eden çalışanlarının ofise gelmek zorunda olmadıklarını ve evde kalabileceğini duyurmuştu.