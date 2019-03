Teknoloji Dünyasına Damgasını Vuran 8 Ürünün İlk ve Son Halleri

Kaynak: WebTekno

Bundan 10-15 yıl öncesine baktığımızda teknolojinin ne denli ilerlediğine şahitlik edebiliyoruz. Bugün hayatımızın birer parçası haline gelen birçok teknolojik ürün, o yıllarda belki de hayal bile edilemiyordu. Yıllar yılları kovaladı, teknoloji ilerledi ve neredeyse DSLR fotoğraf makinesi kalitesinde fotoğraflar çeken ve 7 nm işlemcili, yapay zekalı akıllı telefonlar hayatımıza girdi. Bununla da kalmadı, oyun konsolları, bilgisayarlar ve hatta kitaplar bile çok ciddi değişimlere uğradı.Gelin şimdi sizlerle birlikte bugün hayatımızın birer parçası haline gelen teknolojik cihazların ilk hallerine hep beraber bakalım.iPhone:Yaklaşık 12 yıllık bir geçmişi bulunan iPhone, telefon dünyasını kökünden değiştiren bir cihaz oldu. Birinci nesil iPhone, 3G bağlantısına bile sahip değildi ve App Store desteği de yoktu. Buna rağmen bir bilgisayarın yapabileceklerini 3,5 inç ekrana sığdırdıklarını söyleyen Apple'ın CEO'su Steve Jobs, iPhone'u herkesin kullanabileceği kolaylıkta ürettiklerini söylemişti.2007 yılı itibariyle bilgisayar özelliklerini cep telefonlarına taşıyan PDA adlı cihazlar bulunsa da bunlar hem pahalıydı hem de normal bir kullanıcı için fazlasıyla karmaşıktı. iPhone, işte tam da bu noktada insanların aradığı çözüm olmuştu.iPhone'ların bugün geldiği nokta ise tam olarak şöyle:Yıllar boyunca birçok değişikliğe uğrayan iPhone modelleri, 2018 yılının eylül ayında Xs, Xs Max ve XR olmak üzere üç farklı modelle tekrar karşımıza çıktı. Bugün birçok bilgisayarda bulunan işlemcilerden bile daha hızlı olan A12 Bionic yonga setiyle gelen yeni iPhone'lar, 2007 yılında hayal bile edilemeyecek özelliklere sahip.E-Kitap Okuyucular:E-kitap denince akla gelen ilk marka olan Amazon Kindle'ın ilk versiyonu 2007 yılında tanıtılmıştı. Beyaz renkli bir kasaya ve e-ink ekrana sahip olan ilk Kindle'ın dokunmatik bir ekranı yoktu. Dokunmatik ekran yerine manuel kaydırma seçeneği sunan Kindle'ın aynı zamanda tam boyutlu bir klavyesi bulunuyordu. 90.000'den fazla kitaba erişim imkanı sunan cihaz, 399 dolar fiyatla satışa sunulmuştu ve satışa sunulduktan 5,5 saat sonra stoklar tamamen bitmişti.E-kitap okuyucular artık böyleler:Yine Amazon örneği üzerinden gidecek olursak, bugün Kindle modelleri 80 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Kindle, Kindle Paperwhite ve Kindle Oasis adlı üç farklı modeli bulunan cihazlar; suya dayanıklılık, Audible adlı sesli kitap sistemi, Wi-Fi ve hücresel veri bağlantısı gibi özelliklerle geliyor.Xbox serisi:2001 yılında oyun konsolu sektörüne adımını Xbox ile atan Microsoft, ilk nesil Xbox'tan bir yıl sonra da Xbox Live adlı çok oyunculu oyun platformunu tanıtmıştı.Xbox modelleri de zaman içinde gelişti ve Xbox One serisi 30 milyondan fazla sattı:İlk Xbox'ın ardından Xbox 360'ı tanıtan Microsoft, 2013 yılında da Xbox One'ı tanıttı. Ardından Xbox One S ve One X gibi modeller çıksa da genel olarak "Xbox One" ismi şirketin en güncel konsollarını temsil ediyor. Gelecekte Xbox'lardan fiziksel olarak disk girişini de kaldıracağını söyleyen Microsoft, oyun dünyasını biraz daha buluta kaydırmayı hedefliyor.MacintoshApple'ın eski CEO'su Steve Jobs önderliğinde geliştirilen Macintosh, kişisel bilgisayar dünyasındaki kuralları da yeniden yazdı. Bir GUI'a yani grafiksel arayüze sahip olmasıyla herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir hale gelen Macintosh, beraberinde ekran ve mouse ile geliyordu. 1984 yılında tanıtılan Macintosh, bugün tüm bilgisayarlarda kullandığımız grafiklerin temellerini oluşturdu.Apple'ın bilgisayarları zamanla çeşitlendi, gelişti:1984 yılında olanaklar oldukça kısıtlıydı ancak günümüz itibariyle Apple'ın Mac cihazları; Retina ekranlar ve 10 saate varan pil ömrü gibi oldukça iyi özellikler sunuyor. MacBook Air, MacBook Pro, iMac gibi birçok farklı yapıda Mac üreten Apple, bu cihaz çeşitliliğiyle her kitleye hitap etmeye çalışıyor.Samsung'un Televizyonları~Samsung'un 2002 yılında tanıttığı LCD TVKoreli teknoloji devi Samsung, televizyon üretimine ilk olarak 1970'li yıllarda başladı. 90'ların sonunda ise Samsung, dünyanın ilk seri üretimle üretilen televizyonunu tanıttı. 2000'li yılların başında da HD TV üreten şirket, bugün televizyon sektöründeki en büyük oyunculardan biri.2019 yılında ise Samsung, 219 inçlik The Wall isimli bu televizyonuyla karşımıza çıktı:Samsung'un günümüz televizyonları birçok akıllı özellikle birlikte geliyor. Sesle kontrol, ön yüklü uygulamalar gibi özellikleri artık standart haline getiren Samsung, geçtiğimiz aylarda 219 inçlik "The Wall", yani duvar adı verilen televizyonunu tanıttı. Kapalı konumdayken adeta bir tabloya dönüşen böyle bir devasa televizyonu bundan yıllar önce hayal bile etmek mümkün değildi.PlayStation:Sony'nin ilk oyun konsolu PlayStation, bundan yaklaşık 25 yıl önce tanıtılmıştı. Sony, ilk nesil PlayStation'ı yad etmek amacıyla geçtiğimiz yıl PlayStation Classic adlı konsolunu tanıttı. Üstteki fotoğrafta soldaki 2018 model PlayStation Classic, sağdaki cihaz ise 1994 model PlayStation Classic.1994 yılından beri konsol piyasasında emin adımlarla ilerleyen Sony, bugün piyasanın lideri:En yeni PlayStation konsolu olan PS4 Pro, ilk nesil PlayStation'a göre çok daha güzel bir tasarım ve çok daha güçlü donanımlarla satışta. 2500 TL civarında fiyatlandırılan PS4 Pro, bugün en çok tercih edilen konsollardan biri.NintendoMicrosoft ve Sony'den sonra oyun konsolu piyasasındaki bir diğer önemli isim de Nintendo. Şu an eskisi kadar popüler olmasa da bir zamanlar oyun konsollarıyla o dönemin çocuklarını ve gençlerini mest eden Nintendo'nun Gameboy konsolu 1989 yılında piyasaya çıkmıştı. Dünya genelinde 118 milyondan fazla satan Gameboy, döneminin en popüler cihazlarından biri olmuştu.Günümüzde ise Nintendo, Switch konsoluyla karşımızda:Nintendo, geçtiğimiz yıllarda Wii ve Wii U gibi konsollarıyla piyasada pek fazla yer edinememiş olsa da 2017 yılında tanıtılan Switch, ciddi bir başarı elde etti. Şu ana kadar 32 milyondan fazla satılan Nintendo Switch'in gelecekteki konumunu ise hep beraber görüyor olacağız.iPad3 Nisan 2010 tarihinde tanıtılan ilk iPad, 9,7 inçlik ve oldukça kalın çerçeveli bir dokunmatik ekrana sahipti. iOS deneyimini çok daha büyük bir ekrana taşıyan iPad, tablet dünyasının da gelişimine en büyük katkıyı sağlayan cihaz olmuştu. Bazı eleştirmenlerden oldukça kötü yorum alan iPad, tanıtıldığı ilk 2 yıl içerisinde 100 milyondan fazla sattı.Günümüz iPad Pro'su ise çok daha güçlü:Apple'ın tanıttığı en yeni iPad modeli olan iPad Pro, daha ince hatlara sahip bir tasarımla geliyor. Yazılımsal olarak da iPhone'lardan sıyrılarak çoklu pencere desteği gibi tabletlere özgü özelliklerle bezenen iPad Pro, güçlü donanımıyla birçok bilgisayara rakip oluyor. Tabii her şeyin bir bedeli var, şu an için yeni nesil iPad Pro'nun 11 inçlik modelinin fiyatı 5.899 TL'den başlıyor, üstelik bu fiyata Apple Pencil dahil değil.Teknolojik ürünlerin evrimini incelediğimiz içeriğimizin sonuna geldik. Görüyoruz ki yıllar içinde bazı cihazlar en başta eleştirilmiş olsa bile bugün kendini kanıtlamış ve teknolojiye yön vermiş; ya da tam tersi bazı cihazlar da çıktığında büyük bir sansasyon yaratmış ancak bugün itibariyle o cihazlara ciddi bir talep kalmamış. İçeriğimizdeki cihazlar hakkında görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.