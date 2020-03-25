Teknoloji firması online hizmete devam ediyor

Yerli teknoloji markası Casper, insanların evden çalışma başlaması ve öğrencilerin uzaktan eğitim almasıyla yoğunluğu artan dijital dünyada işleyişin aksamaması için teknik servis hizmetlerinin 7 gün 24 saat aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Yerli teknoloji markası Casper, vatandaşların mağdur olmaması için üretimden lojistiğe, internet satışından teknik servis hizmetlerine kadar, tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ettiklerini açıkladı.

Teknoloji firması tarafından yazılı yapılan açıklamada, 8 şehirde 9 servis noktasında ve her ürün grubu için geçerli olan '1 Saatte Servis', evden veya işyerinden ücretsiz kargo ile ürün teslimatı yapılan 'Jet Servis', motor kurye ile teslimat yapılan 'Turbo Servis', 'Excalibur Yerinde Servis', servislerdeki cihazların son durumunun SMS mesajı ile öğrenildiği 'Cihazım Nerede' uygulamaları ile kesintisiz hizmet verildiği dile getirildi. Ayrıca kullanıcılar 'Casper Sohbet' uygulaması ile cihazlarla ilgili merak edilen tüm bilgileri alabiliyor.

"KULLANICILARIMIZA 7 GÜN 24 SAAT HİZMET SAĞLIYORUZ"

Pek çok şirketin ve kişilerin koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalıştığını söyleyen Casper Üretim Direktörü Ersin Özel, "Bu süreçte istemiş oldukları konfigürasyonu bu zorlu günlerde onlara sağlıyoruz. Üretim tesisimizde koronavirüse karşı aldığımız önlemler sonrasında, meydana gelen ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlemeler gerçekleştirdik. Kullanıcılarımıza 7 gün 24 saat destek sağlamak bizim için çok önemli. Yüzlerce farklı modelde bilgisayar, telefon, tablet, monitör ürün gruplarına en iyi en hızlı servisi veren Türkiye'nin en iddialı teknik servis ağına sahibiz. Buna devam edebilmemiz bizim için çok önemli" dedi

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER TERCİH EDİLİYOR

Casper Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay da, olağanüstü günler geçirdiklerini belirterek, "Bugünlerde tüketicilerin, ihtiyaçlarına ulaşma sürecindeki yönelimleri daha fazla dijitalleşmiş durumda. Koronavirüsü kaynaklı olarak pek çok kişi tüketim alışkanlarını AVM'lerden online alışveriş sitelerine kaydırmak zorunda kaldı. Bu süreçte internet sitemizden ve diğer pazaryerlerinde tüketicilerimizin ihtiyacı olan ürünleri sağlıyoruz. İnternet sitemiz üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar, çoğunlukla kişiselleştirilmiş ürünleri almayı tercih ediyor. Son dönemde web sitesi trafiğimizin çok büyük bir kısmı, doğru konfigürasyonu arayan ve doğru parçaları bir araya getirmek isteyen tüketicilerden oluşuyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA