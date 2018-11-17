Teknoloji Girişimlerine 100 Milyon Liralık Destek

No Proje Adı Projeye Katılan Kuruluşlar 1 Arı TGB, ODTÜ TGB ve Ege TGB'nin DCP Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Ege Teknopark TGB Yönetici AŞ 2 Arı TGB ve TED TTO'nun 500 Start-ups Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ TEDUTECH Teknoloji Transfer Danışmanlık Eğitim ve Ticaret AŞ 3 Boğaziçi TTO, Arı TGB ve İstanbul TGB'nin Mükafat PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Boğaziçi Üniversitesi TTO AŞ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ İstanbul Teknokent AŞ 4 Hacettepe TGB ve 4 Ortak Kuruluşun Gedik PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Hacettepe Üniversitesi TGB Yönetici AŞ Afyon Uşak Zafer TGB Yönetici AŞ Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Çukurova TGB Yönetici AŞ 5 İstanbul TGB ve Ankara TGB'nin Angelfund Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi İstanbul Teknokent AŞ Ankara Teknopark TGB Yönetici AŞ 6 İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nin İstanbul PYŞ Pharmamed Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 7 Koç TTO ve 10 Ortak Kuruluşun Ida Capital Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Koç Üniversitesi TTO AŞ Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ Bolu TGB AŞ Çukurova TGB Yönetici AŞ Erciyes Teknopark AŞ Fırat Teknokent TGB Yönetici AŞ İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer ve Proje Yönetim Ofisi AŞ İstanbul Teknokent AŞ Özyeğin Üniversitesi TTO AŞ Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi AŞ Yıldız TGB Teknopark AŞ 8 Medipol TTO ve 4 Ortak Kuruluşun Arz PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi İstanbul Medipol Üniversitesi TTO AŞ Ankara Teknopark TGB Yönetici AŞ Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ Selçuk Üniversitesi TTO AŞ Yıldız TGB Teknopark AŞ 9 ODTÜ TGB'nin Collective Spark Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ 10 Sabancı TTO'nun Actus PYŞ Fonu'na Katılarak Girişim Sermayesi Kapasite Artırımı Projesi Sabancı Üniversitesi Inovent AŞ

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:24



17 Kasım 2018 Cumartesi 12:24

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik 100 milyon lira bütçeli Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR) kapsamında, 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun destekleneceğini bildirdi. Bakan Mustafa Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak." ifadesini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Girişim Sermayesi Destekleme Programı'na yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı.Buna göre, program kapsamında toplam 23 kuruluşun katıldığı 10 fonun desteklenmesi kararı alındı. TÜBİTAK'ın 100 milyon liralık bütçe ayırdığı programla hayata geçecek fonların 5 yıl içinde 1,8 milyar liralık kaynak oluşturması bekleniyor.Alınan kararları Twitter hesabından duyuran Bakan Varank, "Erken aşama teknoloji girişimleri için bir milat olacak bu programla kurulan fonlar, girişimlere 1,8 milyar liraya ulaşması hedeflenen yatırımlar yapacak." değerlendirmesinde bulundu.Varank, yaptığı açıklamada da Türkiye'nin en büyük ve en geniş paydaşlı ilk programı Tech-InvesTR'nin ülkeye oldukça önemli kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Program kapsamında kurulacak 10 fonun 1,8 milyar liralık bir kaynakla buluşarak bunu girişimcilere sunacak olması, 'milli teknoloji hamlemizin' yapı taşlarından olacaktır. Bildiğiniz üzere tüm dünya bu tip fonların desteğiyle gelişip ticarileşen teknoloji tabanlı şirketlerin başarı hikayeleriyle dolu. Bakanlığımız ve TÜBİTAK olarak erken aşama teknoloji girişimlerini teşvik etmeye yönelik desteklerimize devam edeceğiz. Hem girişimcimizin hem de yatırımcımızın bu ekosistemin sağladığı fırsatların farkında olarak hareket etmesini, kazanmasını istiyoruz."5 yılda 1,8 milyar liralık kaynak hedefiProgram kapsamında fonlara katılacak teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), teknoloji transfer ofisleri (TTO) ve araştırma altyapılarından yaklaşık 112 milyon lira ilave kaynak bekleniyor. Ayrıca, ilk aşamada üçüncü taraf ulusal ve uluslararası kurumsal ve bireysel özel yatırımcılardan yaklaşık 750 milyon lira ek kaynak geleceği tahmin ediliyor. Kurulacak fonların Hazine ve Maliye Bakanlığının katkısıyla birlikte 5 yıl içinde yaklaşık 1,8 milyar liralık kaynağa ulaşması hedefleniyor.Yurt içi ve yurt dışından getirilecek bu kaynaklarla oluşturulacak fonlar, 5 yıl içinde Türkiye'de yerleşik "start up'lara" yatırım yapacak ve bu girişimleri büyüterek ticarileştirilmelerini sağlayacak. Bununla birlikte TTO'lar, TGB'ler ile araştırma altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikimi sağlanacak ve bu kuruluşlarda ticarileşme bakış açısı geliştirilmiş olacak.Haziranda çağrıya çıkılmıştıTech-InvesTR Programı, Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarını destekleyen girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla oluşturulmuştu. Programın sürdürülebilir bir şekilde işleyebilmesi amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu kapsamda, 14 Haziran'da çağrıya çıkılmış, 30 Eylül'e kadar başvurular alınmıştı.Söz konusu çağrıya, 13 TGB, 9 TTO, 1 araştırma altyapısı olmak üzere toplam 23 kuruluştan 34 talep geldi. 23 kuruluş, 10 farklı fona katılabilmek üzere proje önerisinde bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, teknoloji tabanlı girişim sermayesi ekosistemine büyük katkılar sunması beklenen proje önerilerinin tamamına destek kararı verdi.Tech-InvesTR kapsamında destek kararı verilen proje önerileri şöyle: