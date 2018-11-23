Teknoloji Kaptanları'nda Alman Devi; Deutsche Messe'ye Büyük Ödül!

Yüzbinlerce kişinin katıldığı lider organizasyonlarda büyük kolaylık sağlayan ödüllü uygulama, Apple Store'da en çok indirilen iş uygulamaları arasında 3. sıraya yükseldi.

Endustri 4.0 konseptiyle düzenlediği fuar ve organizasyonlarıyla sektöre öncülük eden Deutsche Messe A.G'nin Türkiye Ofisi Hannover Fairs, "Kapalı Alan Navigasyon Sistemli Mobil Uygulama'sıyla Teknoloji Kaptanları yarışmasında Yılın "Müşteri ile Etkileşim Projesi" ödülünü kazandı. Bilişim Zirvesi 2018 kapsamında gerçekleşen yarışmada finale kalan 14 şirket arasından, jüri ve halk oylamasıyla birinci seçilen uygulama, büyük fuarlar ile organizasyonlarda zaman ve performans açısından verimli iş gezisi deneyimi yaşatıyor.

Hayata geçirildiği ilk yılda 12.000 kişi tarafından kullanılan ve Apple Store'da en çok indirilen iş uygulamaları arasında 3. sıraya yükselen uygulamayla ziyaretçiler, diledikleri stantlara, konferans salonlarına ya da ortak alanlara rota çizip kolayca ulaşabiliyor. Bunun yanı sıra, uygulama sayesinde standlı katılım sağlayan firmalar içinse lokasyon bazlı, direkt hedef kitle odaklı, eşsiz bir reklam verme platformu yaratan uygulamanın sağladığı kolay kullanım olanağı da fark yaratan özellikleri arasında yer alıyor.

Fuar alanında çatılara yerleştirilen 600 adet beacon ile müşterilerin cep telefonundaki bluetooth sinyallerini yakalayarak gerçekleştirilen çalışmanın en önemli kısmı müşterilerin konumunu kapalı alanda dahi tayin edebilmek.

Her yıl fuar ve etkinlikleri bünyesinde dijitalleşme yolculuğunda inovatif çözüm ve hizmetler sunan Deutsche Messe'nin 2019 yılı fuar takvimi doğrultusunda sağlayacağı katma değerler şimdiden merak konusu.