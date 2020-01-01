Haberler » Güncel » Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti - Haber

Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti

Ege İhracatçılar Derneği (EGEiD) ve Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, komisyon üyeleriyle beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

01.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:44 Teknoloji Komisyonundan Manisa CBÜ Rektörü Ataç'a işbirliği ziyareti
İhracatçılar Derneği (EGEiD) ve Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, komisyon üyeleriyle beraber Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret ederek yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

EGEİD ve Yunusemre Belediyesi Sanayi, Bilişim ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ayberk Aloğlu, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Komisyon üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette üniversite tarafından gerçekleştirilecek bilim ve teknoloji temalı faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette konuşan Başkan Aloğlu, "2020 yılındaki projelerimizi görüştüğümüz toplantımıza nazik misafirperverliklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç'a ve bizlere eşlik eden Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yüksel Abalı'ya teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz. Hayatın her yerinde ihtiyaç duyduğumuz üniversitemizin ve bilim insanlarının her daim yanındayız ve bizlere ihtiyaç halinde her zaman çerileriyiz. Celal Bayar Üniversitemiz de çok güzel işler ve ilklerin yapıldığını görüyoruz. Emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - MANİSA

Celal Bayar, Ahmet Ataç, Yunusemre, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:32   İran, İsviçre'nin Tahran Maslahatgüzarını bakanlığa çağırdı - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı - Haber
15:31   Trafik kazasında ölen 2 kadın son yolculuğuna uğurlandı - Haber
15:31   Kocaeli kartepe'ye tatilci akını - Haber
15:30   Tamirhanedeki otomobilin içinde ölü bulundu - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
1.01.2020 15:32:38