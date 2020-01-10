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Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türk ve İngiliz teknoloji sektörlerinin lider isimlerini İstanbul'da bir araya getirecek.

10.01.2020 12:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:04Teknoloji liderleri Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı'nda buluşacak

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, Türk ve İngiliz teknoloji sektörlerinin lider isimlerini 'da bir araya getirecek.

Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı, 17 Şubat günü Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı ev sahipliğinde İstanbul'da Whyndham Grand İstanbul Levent Otel'de gerçekleşecek.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında yatırım ve ticaret olanakları, yatırımcıların Birleşik Krallık'ta nasıl şirket kurabileceği ve şirketlerini nasıl büyütebileceği yanında kurumsal yükümlülükler konusunda da detaylı sunumların yer alacağı konferansın bu seneki ana konu başlıkları 'Finansal Teknoloji' – 'Dijital Sağlık' ve 'Bilim ve İnovasyon' – "Üretimde Dijitalleşme" " ve 'Akıllı Şehirler'.

Her konu başlığı üzerine derinlikli sunum ve soru-cevap bölümlerinin yer alacağı konferansta ayrıca Birleşik Krallık'taki sektörel fırsatların ve potansiyel iş ortaklığı alanlarının da detaylarıyla anlatılacağı oturumlar yer alacak.

Tüm gün sürecek olan konferans İngilizce olarak gerçekleştirilecek. Önceden bildirmeleri halinde basın mensuplarına bire bir röportajlar için çeviri sağlanacak.



Birleşik Krallık, İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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