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Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti!

Coronavirüs salgını dünyaya yayılırken teknoloji milyarderleri kritik tıbbi malzemeleri bağışlamayı vaat ediyor.

24.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:34
Teknoloji Milyarderlerinden Maske Jesti!
Coronavirüs salgını dünyaya yayılırken teknoloji milyarderleri kritik tıbbi malzemeleri bağışlamayı vaat ediyor. Silikon Vadisi CEO'larında Tim Cook, Elon Musk ve Mark Zuckerberg toplamda 18 milyon adete yakın cerrahi maske bağışlayacaklarını duyurdu.

Hafta sonu boyunca Apple 'dan Tim Cook, Facebook 'tan Mark Zuckerberg ve Tesla'dan da Elon Musk, koronavirüs ile savaşmak için sağlık çalışanlarına milyonlarca maske teslim edeceklerini dile getirdiler.

Apple CEO'su TIm Cook Cumartesi günü Apple'ın ABD ve Avrupa'daki sağlık çalışanlarına milyonlarca maske bağışlayacağını duyurdu. Zaten daha önce de Başkan Yardımcısı Mike Pence, Apple'ın ABD'deki sağlık çalışanları için iki milyon maske bağışlayacağını söylemişti.

Pazar günü yayınlayan bir Facebook bildirisinde ise Mark Zuckerberg, Facebook'un maske için kaynak sağlamaya çalıştığını ve Kaliforniya yangınlarından arta kalan maskelerin de bağışlanacağını aktardı.

Ayrıca son olarak Elon Musk, Tesla ve SpaceX adına 250 bin adet N95 maskesinin gönderilmeye hazır olduğunu söyledi. Musk, "Yarın gece bu maskeleri hastanelere dağıtmaya başlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuşurken ayrıca Tesla ve SpaceX'in hastaneler için ventilatör üretmeye kaynak ayıracağına söz verdi.
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Kaynak: Tamindir

Etiketler : Nicola Tesla, Koronavirüs, Facebook, Apple, Teknoloji

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