Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Teknoloji öğretmeni evinde siperlik maske üretiyor

TRABZON'da Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Görmüş, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tıbbi siperlik maske üretimine başladı.

06.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:24
Teknoloji öğretmeni evinde siperlik maske üretiyor

TRABZON'da Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Görmüş, koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için tıbbi siperlik maske üretimine başladı. Görev yaptığı okula ait 3D yazıcılarla evinde üretim yapan Görmüş, günde 50 dolayında siperlik maske üretiyor.

Koronavirüs salgınının ülkede yayılmasının ardından, sağlık çalışanlarına ekipman desteği vermek amacıyla çok sayıda kişi ve kuruluş harekete geçti. Trabzon 'un Yomra ilçesinde Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu'nda Bilişim Teknolojileri öğretmeni Salih Görmüş de sağlık çalışanlarına destek için kolları sıvada. Eğitime ara verilmesi ile evde geçirdiği zamanı değerlendirmek isteyen Görmüş, okula ait 2 adet 3D yazıcıyı izinle alarak evine getirdi. Evinin balkonuna yerleştirdiği yazıcılarla tıbbi siperlik maske üretmeye başlayan Görmüş, günde 50 dolayında maske üretiyor. Görmüş'ün ürettiği maskeler, sağlık kuruluşlarına dağıtılıyor.

Ağabeyi ve kardeşinin sağlık çalışanı olduğunu ve kendisine gelen talepler üzerine tıbbi siperlik maske yapmaya başladığını anlatan Salih Görmüş, "Yaklaşık 4 gündür üretim yapıyorum, günde 30-50 arasında siperlik maske üretiyorum. Ekipmanın taç kısmını 3D yazıcıyla oluşturuyorum. Şeffaf PVC plastik yerleştiriyorum. Sabitlenmesi için arka kısmına ip bağlanarak tıbbi siperliği tamamlıyorum. Koronavirüsle mücadele etmek adına biz ne yapabiliriz diye soranlara, evde kalmanın da bir mücadele yöntemi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Trabzon, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Teknoloji öğretmeni evinde siperlik maske üretiyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı Haberler
Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki adam salgını ciddiye almayanları uyardı
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak Haberler
Emeklilerin merakla beklediği gün geldi! Paralar yarından itibaren hesaplarda olacak
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser Haberler
Zabıta çaldı, itfaiyeci söyledi! Karantinadaki halka seyyar konser
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti Haberler
Hazırlıklar tamam! İkinci Bilim Kurulu üyelerinin isimleri netleşti
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim Haberler
Duvara çarpan otobüs şoförü: Tansiyonum düştü, fark edemedim
Ünlü oyuncu, ’Kıymetlim’ dediği yakınını koronaya kurban verdi Haberler
Ünlü oyuncu, "Kıymetlim" dediği yakınını koronaya kurban verdi
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye’deki vaka sayısı 600 ila 900 bin Haberler
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi Haberler
Salgında, bir ülke daha 100 bin vaka sayısını aşanlar listesine girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

10:59: Şiddetli fırtına Silivri'de durak ve ağaçları söktü - Haber 10:58: Belediye personelinden oluşan müzik grubu kamyon üzerinde konser veriyor - Haber 10:58: Muhtardan mahalle sakinlerine sosyal medya üzerinden konser - Haber 10:58: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 10:58: DHA YURT BÜLTENİ - 3 - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:48: Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini aştı - Haber 09:41: Koronavirüsü yenen 34 yaşındaki iş insanı: Yengemi kaybettim cenazesine gidemedim - Haber 09:35: Ünlü milyarder iş insanı Sergio Rossi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 09:30: Uzman isim yanıtladı: Meydanlara kurulan dezenfeksiyon tünelleri zararlı mı? - Haber 09:16: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusunu yanıtladı - Haberler 08:54: Soylu'dan, gündemi sarsan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil - Haber