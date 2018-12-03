''Teknoloji Sektöründe Kadınlar'' Konferansı 28 Kasım'da Gerçekleşti!

Ülkemiz genelinde gerçekleştirilen kapsamlı bir saha araştırması ve ihtiyaç analiziyle birlikte, özellikle dijitalleşme süreçlerinde yeni teknoloji alanlarındaki gerekli istihdamı sağlamak, yerel ve global insan kaynağı ihtiyacını karşılamak, gençlerimizi doğru konulara yönlendirmek, katma değerli üretimi arttırmak, mevcut iş güçlerine yeni yetenekler kazandırmak, kurumların yetkin insan kaynaklarına erişimini hızlandırmak, IDC Türkiye'nin konferansının odağını oluşturdu.

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları açılış konuşmasında ''Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, ilgili devlet kurumları, özel sektör, STK ve dernek yöneticilerinin aynı konu ve amaç etrafında buluşmuş olması ülkemiz adına çok sevindirici ve umut verici. Bu birlikteliği ve iş birliğini sürdürebilir kılmamız gerekli. Teknoloji sektöründeki gelişmeler ve dijitalleşme, ülkemiz ekonomisi ve kalkınması, genç nüfusumuzun istihdamı için önemli fırsatlar sunuyor. Teknoloji sektörü çalışanları, diğer sektörlere göre daha eğitimli, dinamik ve global fırsatlara açık. Sektörümüzdeki satış, pazarlama, ülke yönetimi gibi görevler dışında, teknik rollerde de cinsiyet dağılımının iyileştirilmesi ve farklı bakış açıları ile: hem kurumların hem ülkemiz kaynakları içinverimlilik, gelir/kar artışı ve daha hızlı yol alma sağlanabilir. Hep beraber dijitalleşme, inovasyon hızlandırıcı teknolojilerdeki gerekli yetkin personel ihtiyacı ve gereken istihdama katkıda bulunabilir, gençlerimizin doğru odaklara yönlendirilmesinde aktif görevler alabiliriz. Gelecek yıllardaki açık pozisyonları şimdiden doğru analiz edebilir, aksiyonlarımızı doğru alabilirsek; sektörümüz daha verimli ve keyifli bir hale gelecek ve ülke ekonomimizdeki etkisi daha büyük olacağı gibi, dijitalleşme yolculuklarımızda daha inovatif, yerli ve milli ürünler çıkarabiliriz. Araştırma ve etkinliklerimizde başarılı kadınlarımızı ön plana çıkarıp, başarılı rol modelleri göz önünde tutmaya devam etmek istiyoruz. Danışma kurullarıyla ana mentor havuzumuzu oluşturup, yönetim seviyesindeki kadın sayısını hızla artırmamız gerekli. Bu nedenle, şu an yönetim seviyelerinde olan erkeklerin iş birliğine; gençlerin eğitilmesi ve yetkin işgücü yetiştirme konusunda kaynak ayırmaları ve kararlılıklarına ihtiyacımız var.'' dedi.

Daha sonra söz alan IDC Türkiye Kıdemli Araştırma Analisti Ayşe Kaptanoğlu, kadınların doğuştan gelen yeteneklerinin dijital çağdaki gereksinimlere uygun olduğunu belirterek, kadınların dijital becerilerinin geliştirilmesinin katma değer yaratacağını belirtti. IDC Global'den Michelle Bailey, Amerika'da yapmış olduğu Teknolojide Kadın (Women in Technology) anketi sonuçlarını katılımcılarla paylaşarak global bir bakış açısı sundu.

Etkinlik sırasında teknoloji sektöründeki kadın istihdamı başta olmak üzere birçok konuya değinildi. Özellikle kadınların doğası gereği daha çoklu görev üzerinde çalışabilmesi, duygusal zekaya sahip olması, empati kurabilme ve hatta karışık görünen konuları basitleştirebilme yeteneğinin dijital çağda kurumlara, iş yapış şekillerine ve sonuç olarak Teknoloji sektörüne nasıl katma değer yaratabileceğine değinildi. Dijital dönüşümün önemi üzerinde duran konuşmacılarımız, bu dönüşümle birlikte ortaya çıkacak olan yeni yeteneklerin nasıl en doğru şekilde istihdam edileceği ve kadın çalışanların nasıl desteklenip, teşvik edileceği üzerinde görüşlerini bildirdiler.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kurul İkinci Başkanı Figen Kılıç, "Kadın mühendis olarak kendinizi kabul ettirmeniz erkeklere nazaran daha zor oluyor, daha zaman alıyor. Bana rol model olan yöneticilerimin bu meslek seçimimde ve mesleğe devam etmemde çok önemli rolü vardı" diyerek kendi geçmişinden örneklendirme yaptı.

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Sn. Mehmet Fatih Kacır; Milli Teknoloji Hamlesi ile, yüksek katma değer yaratabilen, yerli ve özgün ürün grupları geliştirmeyi hedeflediklerinden bahsederek konuşmasını açtı. Sözlerine "Fırsat eşitliği sağlandığında kadınlar erkeklerden geri kalmıyorlar. Bir araştırma sonucuna göre bu başarının önemli nedenlerinden biri kadınların işbirlikçi ve takım oyununa daha yatkın olması" diyerek devam etti. Son olarak erkeklerin kadınlara bu konuda çok daha fazla destek olması gerektiğini ekledi.

Kadın çalışanların meslek seçimlerinin aileden ve eğitimin ilk yıllarından geldiği de konuşulan konular arasındaydı. Okulların, kız öğrencilerin katılımının teşvik edileceği ve teknolojinin sevdireleceği programlar duyurması onların mezun olduklarında hatta mezun olmadan önce de sektörde iş bulabilmelerine imkan yaratacağı da belirtildi. Eğitim tarafında kız öğrencilerin başarı yüzdeleri veya Tübitak'a sundukları projelerin dahi erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu eklendi. Bir noktada kırılma yaşanıp, bu değerleri kaybettiğimizi hatırlatarak, geri kazanabilmek adına neler yapılabileceği de etraflıca tartışıldı.

Microsoft Pazarlama Müdürü Çiğdem Kayalı, Yapay Zeka'da bile cinsiyet ayrımı olduğunu, teknolojide bile yaşanan bu cinsiyet ayrımcılığının değişmesi gerektiğini örneklerle vurguladı. Ayrıca evlilik ve çocuk sahibi olma gibi durumlarda kadınların iş hayatından çekildiğini, halbuki erkeklerin herhangi bir engelle karşılaşmadıklarını da belirtti. Microsoft olarak kız öğrencileri de Teknoloji sektörüne dahil etmek ve onları rol modellerle buluşturabilmek için çeşitli programları olduğunu ekledi.

KoçSistem Pazarlama Müdürü Esra Başer, "Fark yaratmanın cinsiyeti yoktur, herşey perfomans ve yetkinlik ilişkisidir" diyerek aslında bu konferans ile ilgili çok etkili bir mesaj vermiş oldu.

Dell EMC CCO'su Didem Duru ise "Gerçek değişimi yaratan erkekler olacaktır, eşitlik olana kadar pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız" diyerek erkek çalışanların da bu konuda bilinçli olması ve destek vermesi gerektiğini belirtti.

Birbirinden değerli panelist ve moderatöre ev sahipliği yaptığımız etkinliğimizde yine birçok önemli konu başlığı tartışılarak verilmek istenen mesajlar çok güzel özetlendi. Eczacıbaşı CIO'su Levent Kızıltan "Her biri kendi mücadelesini ayrı ayrı vermis ve vermekte olan güçlü, varlığının ve değerinin farkında olan, kariyeri için çabalarken yaşamdaki diğer beklentileri de yerine getirmek için çaba sarf eden kadınları gördüm" diyerek Çağdaş Türk Kadını'nın tanımlamasını yapmıştır.

Enerjisa İnsan Kaynakları ve Bilişim Başkanı Gül Erol " Yoğun bir değişim yaşıyoruz ve açıkçası biraz da tedirgin halde bu değişimi karşılıyoruz. Yeni dünya düzeninde kadınlar; yaratıcılıkları, organizasyon kabiliyetleri ve esneklikleriyle, herşeyden önemlisi ortamın sağ duyusu olarak değişimin güzele gitmesinde büyük rol oynayacaktır.

IDC Türkiye "Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri 2018" Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu sene ilk defa düzenlenen "IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri" ne, toplamda 25 kurumdan 37 başvuru gerçekleşti ve hepsi değerlendirilmek üzere üst düzey yöneticilerden oluşan jüri üyelerine sunularak değerlendirildi.

Türkiye'nin "Teknoloji Liderinin" seçildiği "IDC Türkiye Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ödülleri 2018""Yılın Yenilikçi Kadınlar", Yılın İş Liderleri", "Yılın Mentoru", "Yılın Veri Lideri", "Yılın İş Vereni", "Yılın Girişimcisi", "Yılın Rol Modeli","Yılın Analitik Şampiyonu", "Yılın Dönüşüm Lideri", "Yılın Güvenlik Şampiyonu", "Yılın CIO'su", "Geleceğin CIO'su", Yılın En Genç Lideri" kategorilerinde değerlendirilen projelerin sahipleri ödüllerine kavuştu.