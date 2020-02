Teknoloji şirketleri, koronavirüsten dolayı Mobil Dünya Kongresi'nden tek tek çekiliyor

Dünyayı alarma geçiren ve Çin'de şimdiye kadar binden fazla kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını, dünyanın en önemli mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC) yapılmasını riske attı. İspanya 'nın Barselona kentinde 24-27 Şubat'ta gerçekleştirilecek MWC'ye, koronavirüs salgını dolayısıyla katılmama kararı alan şirketlerin sayısı 10'u buldu.Teknoloji devleri LG, Ericsson, Nvidia, Amazon, Sony, NTT Docomo, Gigaset ve Umidigi'nden sonra bugün de ABD'li Intel ve Çinli firma Vivo, MWC'ye katılmayacağını açıkladı.Şirketler, "çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu" belirterek, her yıl katıldıkları MWC'ye bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iştirak etmeyeceklerini duyurdu.MWC'ye katılımlarını iptal eden şirketlerin toplam stant alanının, fuarın yüzde 10'undan fazlasını kapsadığı belirtiliyor.İspanyol basını, Vodafone ve Deutsche Telekom gibi sektörün önde gelen firmalarının MWC'ye katılımlarını "ciddi bir şekilde gözden geçirdiğini" yazarken, yeni iptallerin olması halinde MWC'nin yapılmasının riske girebileceğini iddia etti."Gerekli tüm tedbirler alındı"İspanyol hükümeti ve Katalonya yerel yönetimi temsilcileri ile Dünya GSM Birliği (GSMA) yetkilileri, MWC'nin Barselona'da yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, etkinliğin iptali veya başka bir tarihe ertelenmesi olasılığının bulunmadığını kaydetti.MWC'nin organizatörü GSMA, koronavirüs salgınına karşı geçen hafta bazı tedbirler açıkladı. Çin'in Hubey eyaletinden gelenlerin Barselona'daki fuar alanına alınmayacağını bildiren GSMA, Çin'den gelenlerin de 14 gün öncesine kadar Hubey'de bulunmadıklarını kanıtlayan belgeleri göstermek zorunda olduklarını duyurmuştu.GSMA'dan tavsiyelerMWC'de, konferans salonlarında her konuşmacıda mikrofonun değiştirilmesi kararı alan GSMA, koronavirüs salgınına karşı katılımcılara "el sıkışarak selamlaşma yapılmaması" gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştu.MWC için yaklaşık 200 ülkeden 100 binden fazla profesyonel katılımcıya 2006'dan bu yana ev sahipliği yapan Barselona, bu etkinlikten dolayı 450 milyon avrodan fazla ekonomik gelir ediyor.Turizm sektöründe endişeBazı büyük şirketlerin MWC'ye katılmama kararından dolayı kentteki otellerde iptallerin başladığı ve turizm sektörü temsilcilerinin bundan endişe duyduğu belirtiliyor.Bu arada, İspanya'da mevcut durumda biri ülkenin güneybatısındaki Kanarya Adaları, diğeri de doğudaki Balear Adaları bölgesinde olmak üzere tespit edilmiş 2 koronavirüs vakası bulunuyor.Almanya ve Fransa'da koronavirüs vakası tespit edilen kişilerle temas ettikten sonra İspanya'ya gelen söz konusu 2 kişiden biri Alman, diğeri de İngiliz vatandaşı. Her 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtiliyor.